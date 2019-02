Ligue 1 : Coup d’arrêt pour Strasbourg, la bonne opération d’Amiens

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il y a eu de l’intensité lors des deux rencontres de samedi soir. Les matches entre Strasbourg et Angers d’un côté et Amiens et Caen ont mis fin à plusieurs séries de part et d’autres.





Amiens n’avait plus gagné à domicile depuis octobre

A l’exception d’un succès en Coupe de France contre Valenciennes début janvier, Amiens ne s'était plus imposé au Stade la Licorne depuis le mois d’octobre et la réception de Dijon. C’est désormais chose faite avec ce succès contre Caen (1-0). Avec ces trois points obtenus grâce à un but de Moussa Konaté de retour de blessure, Amiens quitte la zone de relégation et met un terme à une série de 4 défaites consécutives.

Côté caennais, c’est une quatrième défaite consécutive en ligue 1 qui vient confirmer les difficultés du club à l’extérieur. Leur unique victoire en déplacement a eu lieu contre Dijon le 1er septembre. Prince Oniangue et ses coéquipiers n’ont pris que 8 points à l’extérieur cette saison.













Strasbourg manque l’occasion de prendre la 4ème place

En cas de succès, Strasbourg aurait pu prendre temporairement la quatrième place du classement avec 38 points. Mais Angers qui reste sur un succès contre Dijon et un nul à Toulouse a démontré sa bonne forme du moment. Souvent acculés, les Angevins se sont imposés grâce un doublé de Wilfried Kanga Aka, auteur de ses premiers buts avec Angers et qui rapproche le club du maintien avec 30 points.

Pour les Strasbourgeois, leur dernier revers à domicile remontait à fin novembre avec la réception de Nîmes. Une défaite surprise pour les Alsaciens qui vont se déplacer consécutivement à deux reprises à Saint-Etienne puis Caen.