Ligue 1 : pas de vainqueur entre Nice et Rennes, Lyon enchaîne

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Nice et Rennes n'ont pas voulu désigner de vainqueur à l'issue de leur match. Quelques heures après, Lyon a enchaîné une troisième victoire de rang, mettant un coup de pression à l'OM.



Nice et Rennes, un partout balle au centre

Nice et Rennes rêve de la cinquième place, européenne. Et les Aiglons auraient fait une superbe opération en battant les Bretons ce dimanche. A l'arrivée, les deux équipes n'ont pas su se départager, ce qui ne fait bien évidemment les affaires de personne puisque Rennes n'aurait pas craché sur l'opportunité de repousser un peu plus son adversaire du jour. Mais les hommes de Sabri Lamouchi se contenteront quand même de ce nul alors qu'ils avaient concédé l'ouverture du score face à Alassane Pléa (17e). A laquelle ils ont su répondre très vite grâce à Bourigeaud (27e).



"On n’était pas bon en 1MT avec trop de passes latérales inutiles. Il y a eu plus de mouvements et de prises de risques en 2MT. Mais ce ne fut pas suffisant, face à une bonne équipe" analyse Lucien Favre. Montpellier pourra profiter de ce nul pour coiffer les deux équipes au classement.





Lyon écrase Metz

L'Olympique Lyonnais est en mission. Et, sur la pelouse de Metz, les Gones n'ont pas manqué l'occasion de continuer leur marche en avant en étrillant la lanterne rouge de Ligue 1. Marcelo, auteur d'un doublé (1e, 20e), Depay (65e), Traoré (68e) et Diaz (86e) permettent à l'OL de mettre un coup de pression à l'OM, qui doit l'emporter face à Montpellier pour reprendre sa troisième place. En tout cas, la troupe de Genesio vient de prouver encore une fois qu'elle savait trouver des solutions face à des blocs bas. Cela n'a pas toujours été une vérité absolue cette saison.