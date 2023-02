Ligue 1 : Di Maria, un joueur adoubé par Messi et Ronaldo

Auteur d’un match en tous points exceptionnel contre le FC Barcelone, Angel Di Maria a rappelé pourquoi il avait obtenu les faveurs des deux meilleurs joueurs du monde.

Deux buts formidables, une activité incessante aux quatre coins du terrain, et un repli défensif exemplaire, Angel Di Maria s’est démené comme jamais avec le Paris Saint-Germain, mardi face au FC Barcelone (4-0). La prestation de celui qu’on surnomme « El Fideo »n’est pas passée inaperçue aux yeux des observateurs les plus avertis, loin s’en faut. Longtemps décrié pour son irrégularité cette saison, Angel Di Maria est sorti de sa boîte au moment idoine, justifiant ainsi le montant de son transfert en provenance de Manchester United (63 millions d’euros), il y a deux ans maintenant.

Di Maria ? Un complément naturel à ces deux joueurs

Angel Di Maria est un joueur à part, ce n’est un secret pour personne. Surtout pas pour Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Tous deux ont espéré évoluer davantage avec le milieu de terrain parisien. Au Real Madrid, l’entente entre Cristiano Ronaldo et Angel Di Maria était naturelle, d’autant plus lorsque ce dernier était replacé derrière les joueurs offensifs, en milieu relayeur gauche, par Carlo Ancelotti. Désigné homme du match de la finale de la Ligue des champions remportée face à l’Atlético Madrid en 2014, l’international argentin a gagné le respect de CR7, et son amitié. Une rumeur a d’ailleurs longtemps circulé sur une éventuelle arrivée du Portugais au PSG, favorisée par Angel Di Maria.

Messi rêvait de lui à Barcelone

Lorsque l'Argentin a finalement quitté Madrid pour Manchester United, et les Red Devils pour le PSG, Lionel Messi a longtemps rêvé de le voir rejoindre le FC Barcelone. Il voyait en lui un complément idéal à son jeu. Lui, le génie insaisissable, peu adepte des efforts répétés, et Di Maria, le travailleur acharné, pourvoyeur de ballons. Le quintuple d’or a en tout cas pu mesurer mardi dernier tout ce qu’aurait pu apporter Angel Di Maria au FC Barcelone.