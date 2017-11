Ligue 1 : Dijon s'offre Troyes, Rennes se loupe face à Strasbourg

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Sabri Lamouchi n'a pas réussi sa première sur le banc de Rennes alors que Dijon a renversé Troyes.

















Dijon-Troyes : 3-1

Dijon a signé sa quatrième victoire de la saison après avoir été mené au score à cause d'un but signé Suk (19e). Mais, au retour des vestiaires, l'ESTAC a complétement sombré. Tavares (29e, 46e) et Kwon (51e) ont été les grands artisans de la victoire dijonnaise.





Guingamp-Angers : 1-1

Pas de vainqueur entre Guingamp et Anger, Andreu (23e) ayant répondu à l'ouverture du score de Camara (14e). L'En Avant reste sur quatre matches sans victoire en Ligue 1, tout comme Angers…





Toulouse-Metz : 0-0

Toulouse et Metz, non plus, n'ont pas su se départager au Stadium Municipal, ce qui enfonce un peu plus Metz dans son statut de lanterne rouge et empêche Toulouse de raccrocher le bon wagon.





Strasbourg-Rennes : 2-1

Sabri Lamouchi effectuait sa première sur le banc rennais et il aurait sans doute imaginé un autre scenario que celui vécu par son équipe face à Strasbourg. Alors qu'il restait sur quatre victoires de rang toutes compétitions confondues, le Stade Rennais a chuté chez le promu alsacien en cédant sur des réalisations de Blayac (28e) et Bahoken (83e). Pas aidé par l'expulsion d'Amalfitano (63e), Rennes a réduit le score pour rien (89e).





Caen-Nice : le 19/11 à 15h





Lyon-Montpellier : le 19/11 à 17h





Bordeaux-Marseille : le 19/11 à 21h