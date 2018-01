Ligue 1: Dijon peut-il viser l'exploit à Paris ?

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Le dernier match de cette 21e journée oppose le leader parisien à Dijon (10e) ce soir à 21h. Si les Bourguignons ont opposé une belle résistance au match aller (2-1, but victorieux de Meunier à la 90e+2), ramener un succès du Parc des Princes relèverait de l'exploit. Et les chiffres le confirment.

"Ca peut faire très mal"



Un score de parité contre le PSG "serait un exploit, dixit Olivier Dall'Oglio. Il ne faut toutefois pas aller là-bas juste pour défendre." Premier concerné par la lourde tâche qui attend ses joueurs ce soir sur la pelouse duParc des Princes, l'entraîneur du DFCO ne se fait pas trop d'illusions. On se souvient pourtant du match aller au stade Gaston Gérard où Dijon n’avait pas lâché et même fait trembler les Parisiens jusque dans les dernières minutes de jeu. "Certes, ça peut faire très mal de prendre beaucoup de buts dans un match, mais malgré la défaite nous avions montré de bonnes aptitudes face aux Parisiens", poursuit Olivier Dall’Oglio. Ce soir, sur les coups de 21h, les dijonnais tenteront une nouvelle fois de faire la misère aux parisiens avec un optimisme, on le voit, mesuré. D'ailleurs, même les chiffres n'incitent pas à l'emballement comme on peut le voir ci-desous.



0. Dijon n’a jamais marqué lors de ses deux seuls matchs au Parc des Princes.



0,54. C'est la moyenne de points engrangée par Dijon en déplacement depuis son retour en Ligue 1 à l'été 2016.



1. Dijon ne compte qu’une seule victoire hors de ses bases cette saison en championnat (à Metz). Le club bourguignon présente le 19e bilan de Ligue 1 à l’extérieur à égalité avec Toulouse (5 pts).



1. En sept affrontements face au PSG, Dijon ne s’est imposé qu’à une seule reprise. C’était le 26 octobre 2011 en 8es de finale de la Coupe de la Ligue les Dijonais l'avaient emporté 3 buts à 2 face à la formation d'Antoine Kombouaré.

2,03. Depuis un an et demi, Dijon encaisse en moyenne 2,03 buts par sortie en championnat.



3,08. La moyenne de buts marqués à domicile cette saison par les Parisiens.



5. Le PSG a remporté ses cinq rencontres face à Dijon en Ligue 1, inscrivant deux buts ou plus et n'encaissant pas plus d'un but lors de chacun de ces cinq matches.



30. La cote moyenne enregistrée sur les sites de paris sportif pour une victoire de Dijon à Paris. Une cote rare et révélatrice de la performance à accomplir ce soir pour les hommes de Dall'Oglio.



98. C’est le nombre de buts marqués par le PSG depuis le début de saison. La barre des 100 réalisations pourrait être atteinte ce mercredi à l’issue du match contre Dijon.



155. C’est le nombre de buts inscrits par Edinson Cavani sous le maillot du PSG. L’Uruguayen n’est plus qu’à une unité de Zlatan Ibrahimovic, meilleur buteur de l’histoire du PSG. L'occasion est belle ce soir de tourner une page.