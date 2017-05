Ligue 1 : Les enjeux de la dernière journée de championnat

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Depuis sa victoire contre Saint-Etienne mercredi, l’AS Monaco est officiellement champion de France. Si le déplacement à Rennes sera l’occasion pour les demi-finalistes de la Ligue des Champions de bien finir le championnat, le duel à distance entre Marseille et Bordeaux, la lutte pour le maintien et Edinson Cavani seront aussi des acteurs principaux de la dernière journée de Ligue 1.







La belle série de l’AS Monaco

En 2017, Monaco ne s’est incliné qu’en Ligue des Champions et lors des Coupes Nationales. En Ligue 1, le club de la Principauté est invaincu cette année. Mieux que cela, son dernier match nul remonte à Février, lors d’un déplacement à Bastia (1-1). Les hommes de Jardim restent donc sur 11 succès consécutifs en championnat !

En dehors des Corses, les Monégasques ont aussi été accrochés en 2017 au Parc des Princes (1-1). Le déplacement en Bretagne pourrait donc leur permettre de poursuivre cette belle série d’invincibilité qui dure depuis la réception de Lyon le 18 décembre dernier (1-3) ! Ils pourraient même établir un record en Ligue 1, en alignant une 12ème victoire consécutive.









Marseille – Bordeaux, acte II

Lors de la 37ème journée, l’OM se déplaçait à Bordeaux. Si les deux équipes n’ont su se départager (1-1), elles auront l’occasion d’en découdre à nouveau, mais à distance, lors de cette dernière journée. Séparés par seulement 1 point, les Olympiens et les Girondins sont à la lutte pour la 5ème place du classement, synonyme de qualification en Ligue Europa. Pour cela, Marseille recevra Bastia, et Bordeaux se déplacera à Lorient. Hasard du calendrier, les Corses et les Merlus lutteront également à distance pour le maintien.





Lutte à 5 pour le maintien !

Qui de Dijon (36 points), Caen (36), Lorient (35), Bastia (34) ou Nancy (32) descendront en Ligue 2 ? Chacune de ces 5 équipes peuvent en effet encore se sauver lors de cette 38<sup>ème</sup> journée. Mais la tâche ne sera pas facile. Si le DFCO a un avantage grâce à sa 16ème place et sa différence de buts (-12), ils auront aussi sur le papier un adversaire moins difficile que ses concurrents.

Ils se déplaceront à Toulouse, 11ème de Ligue 1 qui reste sur 5 matches à domicile sans succès (1 nul, 4 défaites). Caen jouera le PSG, alors que Lorient recevra Bordeaux et Bastia ira au Vélodrome. Nancy recevra Saint-Etienne et peut encore espérer décrocher la place de barragiste, mais il lui faudra gagner et espérer une défaite de Lorient et au pire un nul de Bastia. Il faudra donc se surpasser pour rester en Ligue 1.









Cavani face à Zlatan

En une saison, l’Uruguayen Edinson Cavani a presque inscrit autant de buts en Ligue 1 que lors des deux saisons précédentes (35 contre 18 en 2014-2015 et 19 en 2015-2016).

L’an dernier, Zlatan Ibrahimovic avait trouvé le chemin des filets à 38 reprises. Il reste une rencontre à Cavani pour au moins égaler le Suédois et réaliser une performance incroyable sur la saison, terminer avec une moyenne d'un but par match. Pour y parvenir, il lui faudra inscrire un triplé contre Caen, lui qui reste sur deux doublés (face à Saint-Etienne et Bastia). A noter que Caen lui rappelle de très bons souvenirs, Cavani ayant inscrit un quadruplé à l’aller !