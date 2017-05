Ligue 1 : Gomis et Evra donnent 3 points à Marseille contre Nice !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

C’est une belle victoire de prestige pour l’OM ! Corrigé à domicile par Paris (1-5) et Monaco (1-4), les joueurs de Rudi Garcia sont venus à bout d’une des équipes leaders de Ligue 1. Et petit miracle, Patrice Evra est l’homme décisif qui a offert les trois points à Marseille !











Premier but d’Evra en Ligue 1 depuis 2003 !

Avant la réalisation de la tête de son latéral gauche, la rencontre avait été particulièrement animée avec une parade de Pelé devant Pereira dès la 3ème minute, et une frappe sur le poteau de Dalbert à la 14ème. Dans la foulée, Cardinale sauvait à son tour son équipe lors d’un face à face avec Sanson. Malgré la sortie de Thauvin sur blessure au terme du premier quart d’heure, Marseille ouvrait le score grâce à Bafétimbi Gomis de la tête servi par Payet à la 21ème minute de jeu. Si Nice avait le contrôle du ballon lors de cette première période ce sont les Olympiens qui sont parvenus à convertir l’une de leurs occasions, avec le 18ème but de Gomis en championnat.

Pour la deuxième période partie sur le même ryhtme, Balotelli remettait les deux formations à égalité dès la reprise. Suite à un coup-franc de Seri, Baysse centre pour l’attaquant italien qui trompait Pelé (1-1, 50ème ). Puis à l’heure de jeu c’est donc finalement Patrice Evra qui redonnait l’avantage à l’OM d’une tête consécutive à un centre de Lopez. (2-1, 66ème) Plus rien ne sera marqué malgré deux équipes qui n’ont jamais fermé le jeu et nous ont offert une très belle confrontation jusqu'à la fin des 90 minutes.









Pour l’ancien Turinois, il s’agit de son premier but avec Marseille. Sa tête victorieuse est aussi de son premier but en Ligue 1 depuis mars 2003 et une réalisation sous le maillot de Monaco contre Le Havre ! Plus récemment il faut remonter au mois de mai 2016 pour voir un but d’Evra, c’était sous les couleurs de la Juve contre la Sampdoria. Quant aux Niçois, ils n'avaient plus perdu en championnat depuis le début du mois de Février et leur déplacement à Monaco (3-0) et ils restaient même sur 4 succès lors des 5 dernières rencontres.





Retour sur les coulisses de la venue de Patrice Evra à l'OM









L’OM vise la 5ème place, Nice se contentera de la 3ème

La défaite des Aiglons les fait abandonner leur rêve de 2ème place, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Avec 6 points de retard sur le PSG à deux journées de la fin, Nice finira donc 3ème, une place méritée étant donnée la belle saison des hommes de Lucien Favre.

Pour Rudi Garcia et l’OM, ils comptent un point d’avance sur Bordeaux et devront se battre jusqu’au bout pour garder cette 5ème place qui les envoie en Ligue Europa, d'autant plus que lors de la prochaine journée, les deux formations se rencontreront au cours d'un duel qui s'annonce explosif ! La 4ème place semble inaccessible, Lyon possédant 5 points d’avance sur l’OM. Quant aux Niçois, ils recevront le SCO d'Angers lors de la 37ème journée.