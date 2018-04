Ligue 1 : face à Nantes, Lyon a l'occasion de mettre la pression

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Si Lyon bat Nantes, il se hissera à la deuxième place du classement, mettant un coup de pression à l'OM et Monaco.

Sur une série de six victoires consécutives en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a l'occasion de mettre un gros coup de pression à Monaco et à Marseille dans la course au podium. La réception d'un FC Nantes en grande difficulté devrait leur permettre d'assurer le coup.





Marseille a la Ligue Europa en tête

Marseille, quatrième, et Lyon, troisième, comptent le même nombre de points et les Gones ne doivent leur place sur le podium qu'à leur meilleur goal average (+39 contre +31). Autant dire qu'aucun faux-pas ne sera toléré, ni pour l'un, ni pour l'autre. Mais toujours est-il que l'OM est en passe de réaliser un exploit pour le football français : une qualification pour une finale européenne, celle de la Ligue Europa en l'occurrence. Au regard de son avance obtenue à l'aller (2-0), l'OM voudra terminer le boulot la semaine prochaine. En somme, le déplacement sur la pelouse du SCO dans le cadre de la 35e journée (dimanche à 17h) ne sera pas une priorité absolue.





Monaco traîne la patte

Balayé par le PSG (7-1) puis sèchement battu par Guingamp la journée suivante (3-1), l'AS Monaco tire la langue et a vu son avance au classement se réduire à une peau de chagrin (un petit point aujourd'hui). Opposés à Amiens, les hommes de Leonardo Jardim devront réenclencher la machine à tout prix s'ils ne veulent pas tout perdre dans la dernière ligne droite, eux à qui la deuxième place semblait acquise et consolidée , une saison après avoir terminé champions de France et avoir atteint la demi-finale de la Ligue des Champions.





Depay, symbole d'une équipe conquérante

Si Lyon marche très bien en ce moment, c'est notamment grâce à Memphis Depay. Inconstant depuis son arrivée en Ligue 1, le Néerlandais s'est montré décisif lors des cinq derniers matches avec six buts et cinq offrandes. L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam et de Manchester United est le symbole d'une équipe bien décidée à accrocher le podium.