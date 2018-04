Ligue 1 : face à Nantes, Lyon ne manque pas l'occasion

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Lyon a fait le boulot en battant Nantes à l'occasion de la 35e journée. La pression est désormais sur Monaco et Marseille.

L'Olympique Lyonnais a enchainé une sixième victoire de rang en Ligue 1 en battant le FC Nantes à domicile. Les Gones sont provisoirement dauphins du PSG et consolident leur place sur le podium.





Depay, encore décisif

Lyon est en pleine bourre. Les hommes de Bruno Genesio ont envie de bien terminer la saison et s'accrochent à leur objectif de terminer sur le podium. Pour y parvenir, ils peuvent compter sur un Memphis Depay en forme olympique. Naguère critiqué pour son manque d'efficacité, le Néerlandais est en train de mettre tout le monde d'accord. Il l'a encore prouvé face à Nantes en ouvrant le score sur un service de Nabil Fekir (39e). Bien rentrés dans leur match, les Gones avaient touché les montants dès la 12e minute.



Traoré finit le boulot

Après la pause, l'Olympique Lyonnais a un peu plus affirmé sa mainmise sur la rencontre en enchaînant les occasions de se mettre à l'abri. L'addition aurait même pu être davantage salée pour les Canaris, qui ont finalement cédé une deuxième fois face à Traoré, sur un excellent travail de Depay, une fois de plus (68e). L'ancien joueur de Manchester United, passé proche du doublé, était dans tous les bons coups samedi après-midi.





Six de suite pour Lyon

Avec cette sixième victoire de rang en championnat, l'OL montre provisoirement à la deuxième place et met un petit coup de pression à Monaco, dans le dur en ce moment, et à Marseille, dont l'esprit est occupé par la Ligue Europa. Les Lyonnais se sont en prime permis d'améliorer leur goal average en encaissant aucun but, comme lors de quatre de leurs cinq dernières sorties. Un bulldozer.