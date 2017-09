Ligue 1 - Le FC Nantes va remplacer le stade de la Beaujoire par le "YelloPark"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Avec le "YelloPark', Nantes se lance en quête de modernité et des J.O 2024





Le FC Nantes va remplacer le stade de la Beaujoire. Le pensionnaire de Ligue 1 a officialisé, mardi, le lancement du projet de son nouveau stade qui sortira de terre à horizon 2022 (à l’intersaison). Ce projet aura un coût de 200 millions d’euros.





Pour le moment baptisée Yello Park, du nom de l’entreprise participant au co-financement 100% privé du bâtiment, la nouvelle enceinte aura une capacité de 40 000 places. L’annonce de ce projet a été effectuée mardi matin en présence de Johanna Rolland, la maire de Nantes et présidente de la métropole de Nantes, et de Waldemar Kita, le président du FCN.













Ce nouveau projet mené par la métropole de Nantes sera édifié dans l’emplacement actuel du stade de la Beaujoire, jugé trop vétuste et inutilisable à l’avenir pour recevoir des événements d’importance comme les compétitions UEFA. Inauguré en 1984, le stade de la Beaujoire avait été notamment recalé pour l’Euro 2016. Des normes de sécurité ont empêché d’envisager sa restructuration. Avec ce nouvel écrin, Nantes veut également avoir son mot à dire pour les compétitions de football des Jeux Olympiques de Paris 2024, qui se tiendront à Paris.





"Nous avons fait appel à l'un des plus grands architectes de France. C'est vraiment un beau projet", a pour sa part expliqué Waldermar Kita qui a également précisé qu'il s'était refusé à ce que le budget du FCN ne soit dépendant de ce projet. "Il y avait environ 100 millions d’euros de travaux sur l'actuel, et un neuf pouvait nous coûter 120 millions d’euros. Si on retapait le stade, on aurait diminué quantitativement le stade : on serait passé à 32 000 places."