Ligue 1 : sans Fekir, Lyon est stoppé net par Montpellier

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Montpellier a une nouvelle fois confirmé son statut d'équipe poil à gratter pour les gros en arrachant le nul face à un Olympique Lyonnais privé et orphelin de Nabil Fekir, suspendu. Les Gones restaient sur six victoires de rang toutes compétitions confondues.





Le MHSC accroche encore

Demandez à Paris et à Monaco : Montpellier sait comment accrocher les grosses écuries du championnat de France. Comme les deux premiers du classement, l'Olympique Lyonnais n'a pas su gagner contre les Pailladins. Il était certes privé de Nabil Fekir, son meilleur joueur cette saison, mais cela n'explique pas son manque d'inspiration ayant morcelé ses ambitions dimanche. Sans son maître à jouer, Lyon n'a pas su trouver les ingrédients pour inscrire un but qui lui aurait permis de prolonger sa série de victoires (six, toutes compétitions confondues). Dommage.





Stoppé net

L'Olympique Lyonnais restait pourtant sur un écrasant succès dans le derby face à Saint-Etienne (5-0), un choc survenu juste avant la trêve internationale, la dernière de l'année 2017. Cette pause leur aura finalement coupé les jambes tandis que l'absence de Fekir, suspendu à cause de son comportement durant le match contre les Verts, n'a pas aidé. Les Montpelliérains, de leur côté, n'ont pas démérité non plus et ont encore revendiqué une solidité suffisante pour endormir leurs adversaires et ramener un point précieux de leur déplacement au Groupama Stadium.





Lyon freiné

L'Olympique de Marseille sait désormais à quoi s'en tenir : s'il gagne contre Bordeaux dimanche soir, en clôture de la 13e journée, alors il prendra la troisième place avec un petit point d'avance sur Lyon. Vous l'aurez compris, les hommes de Bruno Genesio pourraient bien regretter leur prestation du jour à domicile, face à une équipe normalement moins bien armée sur le papier. Pour décrocher la dernière place qualificative pour la Ligue des Champions, il faudra ne pas lâcher bêtement des points en route.