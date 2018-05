Ligue 1 : Fin de série pour Saint-Etienne, battu par Bordeaux

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Un caillou dans la chaussure. Un nuage bien gris dans le ciel pourtant si bleu des Verts. Dimanche, la belle série stéphanoise a pris fin. Invaincu depuis treize rencontres en Ligue 1 (8 victoires, 5 nuls), Saint-Etienne s’est fait surprendre par Bordeaux (1-3), à Geoffroy-Guichard. Voilà qui vient ternir un tableau pourtant idyllique depuis le début de l’année 2018. Une défaite qui menace la 5e place de l’ASSE, synonyme d’Europe. Quant aux Girondins, ce résultat leur permet toujours de croire à une place européenne, en revenant à trois unités de leur hôte du jour.

Bordeaux renversant

Pour cette 36e journée, Jean-Louis Gasset pouvait compter sur le retour du capitaine Loïc Perrin, absent depuis trois matches pour cause de blessure aux ischios. Sous le soleil du Forez et dans la chaleur du Chaudron, les Verts mettaient d’entrée de l’intensité, en cherchant principalement à combiner sur les ailes. Les premières banderilles étaient du reste allumées par les locaux, avec Debuchy (3e) et Monnet-Paquet (5e). Dans un match engagé, aux contacts rugueux, « Sainté » obtenait un penalty pour une faute de Pablo sur Beric. Cabella, en force, inscrivait son 7e but de la saison (1-0, 28e).

« Sainté » peu inspiré

L’ouverture du score allait paradoxalement être le début de la fin pour les partenaires de Yann M’Vila qui n’auront mené au tableau d’affichage que deux minutes. Sankharé, oublié par la défense, égalisait de la tête sur un centre de Sabaly (1-1, 30e). Dans la foulée, sur corner, Koundé fusillait Ruffier (1-2, 37e). A l’agonie, Saint-Etienne était tout proche de craquer à nouveau avant la pause (38e, 41e). Pour inverser la tendance, dès le retour du vestiaire Gasset lançait Bamba, à la place de Selnaes, pour apporter plus de percussion à l’avant. Un choix tactique qui avait le mérite d’amener de la vitesse, mais l’attaquant de 22 ans, n’était pas en réussite en trouvant le poteau de Costil (83e). Mais appliqués et dominateurs dans les duels, les Bordelais géraient les temps forts de Foréziens peu inspirés en ce dimanche, pour s’offrir une 4e victoire lors des six derniers matches. Histoire de s’inviter à leur tour dans la danse pour l’Europe.