Ligue 1 : grâce à Sanson, l'OM ramène un point inespéré de Bordeaux

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L'Olympique de Marseille n'arrive toujours pas à s'imposer à Bordeaux mais un but tardif de Sanson a quand même permis de ramener un point.

Après le match nul de l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille avait l'occasion de monter sur le podium. Mené au score sur la pelouse de Bordeaux, il ramène finalement un point inespéré de son déplacement et reste accroché à sa quatrième place.





Bordeaux n'y arrive plus

Bordeaux n'avait plus marqué depuis trois matches et, pourtant, les Girondins n'ont pas trop tardé à se signaler face aux hommes de Rudi Garcia. Dès la 3e minute, Nicolas De Préville a piqué le ballon à Morgan Sanson et a enchaîné avec une frappe lointaine imparable du pied droit. Cette ouverture du score précoce a quelque peu sonné des Marseillais qui restaient néanmoins en confiance au regard de leurs résultats récents. Mais, sans Gustavo, malheureusement suspendu pour l'OM, la machine ne tourne pas tout à fait de la même manière.





Sanson se rattrape

L'OM a tout fait pour revenir au score et Bordeaux, en pleine gestion du résultat, procédait par des contres. Mais les troupes de Rudi Garcia ont été approximatives et parfois joué de précipitation. Titularisé en pointe, Mitroglou a manqué de justesse dans le dernier geste, à l'image de cette reprise trop enlevée alors qu'il était dans une position idéale pour tromper Costil (90e+1). Retenant leur souffle, les supporters marseillais ont dû attendre les dernières secondes et un ultime coup franc envoyé dans la boîte par Mandanda pour voir Sanson égaliser avec beaucoup de réussite (90e+4). Une fois encore, l'OM a fait montre d'un orgueil sans pareil.





L'OM bon quatrième

Miraculé, l'Olympique de Marseille, qui n'a pas gagné à Bordeaux depuis 40 ans, loupe quand même le coche au vu des résultats de la 13e journée (nul de Monaco, nul de Lyon). Il avait effectivement l'occasion de passer devant Lyon au classement mais restera finalement derrière, pour un petit point. Les Girondins, pour leur part, continuent de faire la grimace : zéro victoire sur leurs six dernières sorties en Ligue 1 et deux petits points pris seulement. Au classement, Bordeaux est 9e.