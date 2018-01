Ligue 1 : Gustavo Poyet est le nouvel entraîneur de Bordeaux

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Dans la foulée de la victoire acquise sur la pelouse du FC Nantes, Bordeaux a officialisé l'arrivée d'un nouvel entraîneur : Gustavo Poyet va donc remplacer Jocelyn Gourvennec, remercié jeudi après un enchaînement de mauvais résultats.





Gustavo Poyet

On attendait Michel Preud'homme mais c'est finalement Gustavo Poyet qui a été nommé par les dirigeants girondins, lesquels avaient décidé de mettre fin au chapitre Jocelyn Gourvennec cette semaine. Le choix pourra paraître surprenant, l'Uruguayen n'ayant aucune vraie référence malgré plusieurs clubs entraînés (Brighton, Sunderland, AEK Athènes, Betis Séville et plus récemment Shanghai Shenhua).



Présentation lundi

"Il est accompagné par deux adjoints. Le premier est Mauricio Taricco, argentin […]. Le second adjoint est bien connu des Bordelais. Il s'agit de Fernando Menegazzo, l'ancien milieu de terrain Girondins entre 2006 et 2011" a précisé le club sur son site officiel. Gustavo Poyet, âgé de 50 ans, sera présenté lundi après-midi lors d'une conférence de presse précédant un premier entraînement.





Un an et demi de contrat

Gustavo Poyet a paraphé un contrat d'un an et demi avec les Girondins de Bordeaux, signe que les dirigeants ne veulent pas prendre trop de risque non plus. En tout cas, l'Uruguayen débarque dans une situation compliquée : Bordeaux, douzième, n'a que 4 points d'avance sur la zone de relégation. La victoire obtenue à Nantes a fait du bien aux têtes. L'arrivée d'un nouveau coach doit désormais faire office d'électrochoc pour confirmer le renouveau.