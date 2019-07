Ligue 1-J6 – Le PSG tenu en échec, un Olympico fou fou fou !

Resserrement en tête du classement de la Ligue 1 avec les nuls du PSG et de Rennes. Monaco s'est incliné à domicile contre Lorient tandis que Saint-Etienne monte sur le podium. Enfin, l'Olympico s'est achevé sur un nul de folie.

Retrouvez les résumés des matches de la 6e journée de Ligue 1. Et quelle journée. En tête du classement, on a assisté à un regroupement avec les nuls des trois premiers (PSG, Reims et Rennes). L'ASSE en profite pour monter sur le podium à la place de Reims. A noter la défaite de Monaco à domicile et le nul entre l'OM et l'OL au terme d'un Olympico complètement dingue et chaud bouillant.



Match du vendredi



Rennes – Lille OSC : 1-1

Cinq minutes de folie ! Alors que Lille menait 1-0 depuis la 48e minute (but de Boufal), Enyeama se faisait expulser (69e) mais son remplaçant, Mike Maignan, repoussait le penalty de Ntep (73e). Dans la minute suivante, Ntep se rattrapait en égalisant. Ce nul met un terme à la série de quatre victoires consécutives des Bretons.



Matches du samedi



Reims – Paris Saint-Germain : 1-1

Le PSG s'est fait peur ! Avec une équipe fortement remaniée, le PSG n'a pas réussi à battre Reims. Pis, les Rémois ont même ouvert le score (Siebatcheu, 83e) avant de voir Cavani sauver son équipe en égalisant dans la foulée (84e).



Caen – Montpellier : 2-1

Une défaite cruelle mais finalement logique pour Montpellier. Caen a marqué le but de la victoire dans les arrêts de jeu par Louis (90+3e). Auparavant, Caen avait ouvert le score (Rodelin, 19e) avant de voir Montpellier égaliser sur pénalty (Martin, 32e).



Angers – Troyes : 1-0

Quel mental ces angevins ! Réduits à 10 dès la 33e minute, ils se sont quand même imposés grâce à un but de Mangani sur penalty (57e). Troyes n'a toujours pas gagné en Ligue 1 cette saison (3 nuls et 3 défaites).



Bastia – Nice : 1-3

Nice signe sa première victoire de la saison à l'extérieur. Menés au score (but de Danic, 24e), les Niçois ont renversé la vapeur dès la première mi-temps (Mendy, 33e et Germain, 40e) avant de corser l'addition en toute fin de rencontre (Benrahma, 90+4e).



Guingamp – GFCO Ajaccio : 2-1

Troisième victoire de suite pour Guingamp qui avait débuté la saison par… trois défaites. Les Bretons ont ouvert le score par Privat (22e) avant de se faire égaliser par Mangane, auteur du premier but du Gazélec en L1 (35e). Les hommes de Gourvenec ont ensuite profité de l'expulsion de Sylla (39e) pour faire la différence par Briand, auteur d'un superbe but sur un retourné acrobatique (61e).

Matches du dimanche



Bordeaux-Toulouse : 1-1

Auteur d'une boulette contre le PSG, Cédric Carrasso a été le héros des Girondins lors de cette rencontre. S'il ne pouvait rien faire sur l'ouverture du score de Regattin (23e) il a ensuite empêché son équipe de couler, en reportant trois duels face à Doumbia. Et profitant de l'expulsion de Trejo (77e), les Girondins ont finalement égalisé en fin de match (Crivelli, 89e).

Monaco – Lorient : 2-3

Surprise au Stade Louis-II avec la défaite de Monaco. Fidèle à son jeu offensif, Lorient menait 2-0 après 18 minutes de jeu (buts de Ndong et Jeannot). Monaco réagissait et parvenait à revenir au score grâce à Touré (21e) et Lemar (47e). Mais la défense de l'ASM craquait une nouvelle dois à l'heure de jeu et Moukandjo inscrivait le but de la victoire pour les Merlus.

Saint-Etienne – Nantes : 2-0

Quatrième victoire de suite pour les Verts qui montent sur le podium. Face à des Nantais inoffensifs, les Verts n'ont jamais tremblé, inscrivant un but par mi-temps (Bamba, 25e et Beric, 47e).

Marseille – Lyon : 1-1

Match complètement fou au Vélodrome avec l'arrêt du match pendant 25 minutes. A 10 contre 11 l'OM a réussi à égaliser par Rekik, répondant ainsi à l'ouverture du score de Laczette sur penalty.

Classement de la Ligue 1 après 6 journées



1. Paris Saint-Germain : 14 points (+7)

2. Rennes : 13 points (+5)

3. Saint-Etienne : 13 points (+4)

4. Caen : 12 points (0)

5. Reims : 11 points (+4)

6. Angers : 11 points (+3)

7. Lyon : 9 points (+4)

8. Guingamp : 9 points (-1)

9. Nice : 8 points (+1)

10. Lorient : 8 points (-1)

11. Monaco : 8 points (-2)

12. Marseille : 7 points (+5)

13. Bordeaux : 7 points (+1)

14. Lille : 7 points (0)

15. Bastia : 7 points (-2)

16. Nantes : 7 points (-4)

17. Toulouse : 6 points (-2)

18. Troyes : 3 points (-9)

19. Montpellier : 1 point (-6)

20. GFCO Ajaccio : 1 point (-7)