Ligue 1 : L'OM bénéficie encore du retour de Super Mario

Les saisons se suivent et ne ressemblent jamais pour Mario Balotelli. Brillant puis discret lors de ses années niçoises, l’Italien retrouve des couleurs avec l’OM où il redevient une machine à marquer.

Le débat du grand attaquant de l’OM a beaucoup fait parlé lors des derniers mercato. Si l’arrivée de Mario Balotelli a aussi alimenté les discussions et n'a pas clôt ce sujet, force est de constater que l’ancien milanais a apporté de l’efficacité au club phocéen qui s'est imposé à domicile 2-0 contre Amiens.





Un but toutes les 83 minutes

C’est déjà la quatrième apparition de Mario Balotelli sous les couleurs olympiennes et si son jeu demeure perfectible, les premiers (bons) résultats se sont font déjà sentir. Contre Amiens, le numéro 9 marseillais était aligné aux côtés de Valère Germain dans un 4-4-2, et l’Italien encore montré qu’il trouvait sa place dans le jeu phocéen.

Impliqué sur l’ouverture du score de Florian Thauvin, Balotelli a ensuite réalisé un enchaînement contrôle-tir impeccable sur une déviation de Lucas Ocampos pour doubler la mise. En quatre matches avec l’OM il s’agit déjà de sa troisième réalisation, soit un but toutes les 83 minutes (249 minutes de jeu au total).









Plus de succès depuis l’arrivée de Balotelli qu’entre fin novembre et fin janvier

Les chiffres auraient pu être meilleurs pour l’ancien niçois mais il s’est vu refuser à juste titre son second but pour hors-jeu, juste avant d’être remplacé à 20 minutes du terme de la rencontre remportée par l’OM 2-0. Avec ce succès, les phocéens prennent provisoirement la quatrième place du championnat avec 40 points en attendant les autres rencontres de la 25ème journée. Balotelli coïncide avec les meilleurs résultats de l’Olympique de Marseille.

Avec l’Italien, en quatre rencontres, l’OM a remporté deux victoires, soit autant que lors des sept matches précédant son arrivée. Si l’on rajoute le succès conte Bordeaux auquel Mario Balotelli n’a pas pris part, le constat est incroyable pour l’OM : le club a obtenu plus de victoires (3) depuis l’arrivée de « Super Mario » fin janvier qu’entre le 25 novembre (1-3 contre Amiens) et le 20 janvier (2 succès, le second étant contre Caen 0-1).