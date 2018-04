Ligue 1 : l'OM, lui, loupe l'occasion

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Accroché par le SCO d'Angers après avoir mené au score, l'Olympique de Marseille manque l'occasion de remonter sur le podium après le nul de Monaco. Dommage pour les hommes de Rudi Garcia.





Thauvin passe la barre des 20

L'AS Monaco ayant concédé le nul, l'Olympique de Marseille avait l'opportunité de remonter sur le podium pour revenir à hauteur de Lyon. Ce qui aurait ponctué une belle semaine pour les Phocéens, en très bonne position pour rallier la finale de la Ligue Europa après leur victoire face à Salzbourg jeudi soir. Face au SCO, les choses avaient d'ailleurs plutôt bien commencé après l'ouverture du score de Thauvin, auteur de son 20e but de la saison en Ligue 1. Un joli cap pour le Français, qui a marqué ce dimanche sur penalty après une faute sur Valère Germain (3e).



Angers égalise

Il aura sans doute manqué d'un soupçon de jus à Marseille pour maintenir cet avantage acquis très tôt, trop tôt même. Et, face à des Angevins volontaires et intéressants, les hommes de Rudi Garcia ont fini par céder, presque logiquement. Sur une tête de Traoré (79e). Auparavant, Thauvin a eu la balle du doublé (52e), Ocampos celle du break (65e). La rencontre aurait donc pu basculer d'un côté comme de l'autre et, à l'arrivée, les deux équipes se quittent bons amis.





Pas de podium pour l'OM

En conclusion, l'Olympique de Marseille n'a pas profité du troisième faux pas de suite de l'AS Monaco. Et il conserve alors sa quatrième place, à un petit point du champion de France de la saison dernière. Le grand gagnant du week-end ? L'Olympique Lyonnais, désormais dauphin du PSG et maître de son destin. Les Phocéens, eux, devront compter sur les autres pour terminer sur le podium.