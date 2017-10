Ligue 1 : L’OM est-il prêt pour le Clasico ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le dernier match de la neuvième journée de Ligue 1 a été de toute beauté avec du spectacle, du jeu et des occasions. Sans oublier le scénario de la rencontre, qui a permis aux spectateurs de la Meinau de voir 6 buts et les deux formations prendre tour à tour l’avantage au tableau d’affichage. Si le 3-3 partout est mérité, ce score soulève cependant des questions à quelques jours du « Clasico » entre Marseille et le PSG.





La meilleure attaque contre la 14ème défense

Les chiffres donnent un certain avantage au PSG. Leader invaincu de Ligue 1, les hommes d’Unai Emery impressionnent tant dans le jeu qu’au niveau des résultats. Si le match contre Dijon ce samedi a été remporté de justesse, les Parisiens ont tout de même obtenu leur 8ème succès en 9 rencontres. Avec 29 buts inscrits, ils sont de loin la meilleure attaque du championnat.

A l’inverse, Marseille alterne le bon et le moins bon. Contre Strasbourg, les Olympiens sont revenus à la marque en fin de match, mais ils ont aussi pris 3 buts. Au total cela fait 15 buts pris depuis le début de la saison, alors que Paris en est à 6 encaissés. Malgré cette fragilité défensive (14ème défense de Ligue 1), les hommes de Rudi Garcia ont trouvé 12 fois le chemin des filets lors de leurs 5 dernières sorties. Dont notamment à 4 reprises contre l’OGC Nice, alors qu’ils étaient menés 2-0 au bout d’un quart d’heure de jeu…









Le bon moment pour jouer Paris ?

Sur les 3 derniers matches, le PSG a inscrit 8 buts en ligue 1, sans compter la victoire en Ligue des Champions contre le Bayern (3-0). Mais il y a un chiffre qui pourrait plaider en la faveur de l’OM en vue du choc de dimanche. Loin de ses bases, les coéquipiers de Neymar ne sont pas flamboyants dernièrement. Avant la victoire contre Dijon (1-2) grâce à un doublé de Meunier, les Parisiens avaient concédé le nul à Montpellier 0-0.

Surtout que Marseille reste sur une bonne période au Vélodrome avec deux succès à domicile toutes compétitions confondues contre Konyaspor en Ligue Europa (1-0) et contre Toulouse (2-0) en ligue 1. Et puis les phocéens peuvent compter sur plusieurs joueurs très efficaces ces trois matches : Njie (2 buts), Thauvin, Ocampos, Payet, Sanson et Mitroglou (1 but). Le Grec a d’ailleurs ouvert son compteur but pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. Impliqué sur les trois réalisations, l’attaquant arrive à point nommé pour l’OM. Il s’agit peut-être donc du meilleur contexte pour Marseille pour avoir une chance contre le PSG dimanche prochain.