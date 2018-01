Ligue 1 / La LFP suspend la Goal-Line Technology avec effet immédiat (Communiqué)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

La LFP suspend la Goal-Line Technology à titre provisoire

Deux couacs en trop. Mécontente des service de la société allemande Goal Control, la Ligue de Football Professionnelle a décidé de suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat l'utilisation de la Goal-Line Technology de ses compétitions. La LFP en a fait l'annonce, jeudi, en fin d'après-midi. Mise en place depuis la saison 2015/2016, la technologie d'assistance à la ligne de but n'a pas apporté ce qu'elle devait.



Les deux bugs survenus lors des rencontres comptant pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue - Rennes / Toulouse et Amiens / PSG - ont visiblement mis fin à la patience de la Ligue qui avait déjà adressé un sérieux rappel à Goal Control au début du mois.

La fin pour Goal Control ?

L'autre enjeu de ce dossier sera le sort du contrat liant la société Goal Control à la LFP. Ce contrat devrait être examiné lors du prochain Conseil d'Administration de la LFP qui se tiendra la semaine prochaine à Paris.

Les dirigeants de Goal Control avaient déjà été reçus par la LFP à Paris le 19 décembre dernier après l'énorme incident ayant perturbé la rencontre entre Troyes et Amiens le 16 décembre dernier. La LFP avait lancé un ultimatum à la société allemande, dans l'oeil du cyclone depuis l'automne.

Un problème technologique et une défaillance humaine avaient accordé à tort un but à Amiens avant que François Letexier, l'arbitre de la rencontre, ne décide d'annuler le but, avant de de demander la désactivation du système. La mise hors service de la Goal-Line avait également été prononcée mercredi soir en Coupe de la Ligue.