Ligue 1 : Lille a choisi Galtier pour remplacer Bielsa

Lille a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec Christophe Galtier pour remplacer Marcelo Bielsa, limogé il y a quelques jours. C'est un sacré pari pour l'ancienne figure emblématique de Saint-Etienne. Il en a conscience.





Galtier remplace Bielsa

Les supporters lillois vont pouvoir lâcher un gros ouf de soulagement. Orphelins depuis le licenciement de Marcelo Bielsa, dont les résultats sportifs ont beaucoup déçu, ils viennent de recevoir un cadeau de Noël en avance : le LOSC a effectivement un accord de principe avec Christophe Galtier, qui prendra les rênes de l'équipe à partir du 29 décembre. Ancien défenseur du club (1987-1990), il revient dans le nord en compagnie de son adjoint Thierry Oleksiak et du préparateur physique Roger Propos.



Un sacré pari

Heureux de retrouver un banc après son départ de Saint-Etienne, Christophe Galtier a conscience du challenge que cela représente. Mais il est motivé, "Je suis très heureux de rejoindre le LOSC. Même si je suis conscient de la situation et de la tâche qui nous attend, j’ai été très vite convaincu par le discours de Luis Campos sur la viabilité et le sérieux du projet entrepris par Gérard Lopez et son équipe. J’avais différentes propositions depuis mon départ de Saint-Étienne mais j’étais à la recherche d’un projet sur lequel je pouvais m’installer avec des objectifs importants comme celui du LOSC". On rappellera que le club est 18e, soit barragiste.





"Un technicien performant et exigeant"

Gérard Lopez n'a pas tari d'éloges sur Christophe Galtier, sachant qu'il a reçu plusieurs candidatures et a pris le temps de la réflexion avec sa cellule technique, "Nous avons pris le temps nécessaire à la réflexion et à la décision, et sommes ravis aujourd’hui de pouvoir annoncer cet accord de principe. Christophe est certes un ancien de la maison, mais c’est surtout un technicien performant et exigeant, qui partage la même passion, la même envie, et la même ambition que le LOSC. Il est évidemment conscient de la situation actuelle mais s’est montré comme nous absolument convaincu de la pertinence du projet et du fort potentiel de notre équipe". Maintenant, la greffe doit prendre.