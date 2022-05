Ligue 1 : Lille bat Lyon et affirme son statut

Alors que le LOSC accueillait l'OL dans le choc de la 11ème journée de Ligue 1, les champions de France ont rappelé leur statut : victoire 3-1. Le Lille de Rudi Garcia et Eden Hazard n'est pas mort.

En 2010-2011, le LOSC avait été un champion de France surprise quoique brillant, avec le coaching inspiré de Rudi Garcia, la solidité du milieu Cabaye-Mavuba-Balmont, la fantaisie du duo Hazard-Gervinho ou l'efficacité de Moussa Sow.

Une victoire logique



Depuis le début de la saison, Lille a l'habitude de ne pas gagner les matches qu'il domine (notamment en C1), même si la victoire à domicile face à l'OM avait été plutôt heureuse. Cela n'a pas été le cas face à l'OL. Même si Briand ouvre le score (sur une ouverture de Gourcuff) à la 22ème minute, Lille réagit juste avant la mi-temps par Sow, suite à un corner cafouillé par Lloris. Avant de prendre le large, grâce à Basa (64ème, sur un coup franc de Payet) et Joe Cole (83ème, sur une passe de Sow).

Le PSG dans le viseur... de Lille



Côté Lillois, on savoure évidemment ce succès, et on se projette vers la suite. Eden Hazard : « On voulait garder le contact avec Paris. (...) Le PSG reste au dessus avec les moyens qu'ils ont. Ils ont recruté grands joueurs, Lyon est toujours au top, Marseille est un peu moins bien. Nous on est bien aussi ». Même son de cloche chez Rudi Garcia : « Le fait d'avoir été champion montre aux joueurs qu'on est capables de conclure et de rivaliser contre les grosses équipes. Mais ça court très vite devant au classement ».

Mais pas de Lyon



Du côté rhodanien, on veut minimiser la portée de cette défaite. L'entraineur, Rémi Garde : « Lyon a changé de stratégie durant l'été, j'ai un groupe jeune et un effectif limité. Les premiers mois ont été bons et je suis convaincu que la suite sera bonne. Je ne pense pas que mon équipe a atteint ses limites. On traîne encore un ou deux absents de poids » (référence à Cris et Lisandro). Le buteur, Jimmy Briand : « Nous n'avons jamais parlé de titre. Le club se veut humble, la saison est longue et il y aura d'autres victoires, comme d'autres défaites. (...) Le PSG, Lille sont favoris...mais on est là aussi ! »



Le LOSC est aujourd'hui 3ème de Ligue 1 avec 22 points, à 4 points du leader parisien et 1 point de Montpellier. Mais avec cette victoire face à l'OL, il a aussi pris 1 point d'avance sur Rennes, 2 sur Lyon et... 10 sur Marseille.