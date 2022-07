Ligue 1 - Le LOSC annonce un accord avec Marcelo Bielsa (officiel)

Lille a officialisé, dimanche matin, l'arrivée de Marcelo Bielsa sur son banc de touche à partir du 1er juillet prochain, confirmant ainsi les informations données par Téléfoot. L'Argentin va s'engager avec le club nordiste pour deux années.

Marcelo Bielsa va bien devenir l'entraîneur du Lille la saison prochaine.

Info telefoot. marcelo bielsa à @losclive

Marc Ingla : "Une immense satisfaction"

"Internationalement reconnu pour sa capacité à former et à intégrer les jeunes talents, à faire performer ses équipes, et à proposer un jeu spectaculaire, généreux et offensif, Marcelo Bielsa était le choix prioritaire du président Gérard Lopez et des dirigeants du LOSC pour manager l’équipe professionnelle et participer au déploiement de la nouvelle politique sportive souhaitée par le club", a expliqué le LOSC sur son communiqué officiel. "Convaincu par le projet et les arguments présentés par la nouvelle Direction lilloise, Marcelo Bielsa a donné son accord pour occuper le poste d’entraîneur à partir du 1er juillet."

De son côté, Marc Ingla, le directeur général du club nordiste, s'est félicité de l'arrivée prochaine de l'ancien entraîneur de la sélection d'Argentine. "Marcelo Bielsa est sans aucun doute l’un des entraîneurs les plus respectés et influents au monde et être parvenu à l’attirer au LOSC est une immense satisfaction, une preuve également si besoin des ambitions de notre club", a expliqué l'ancien dirigeant du FC Barcelone (2003-2010).





