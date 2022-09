Ligue 1 : Lyon atomise Nice, Marseille se rapproche du podium

En attendant le choc de la 14e journée de Ligue 1, le PSG a un nouveau dauphin provisoire : Lyon, qui a corrigé Nice chez lui.

Les Olympiques ont vécu un dimanche après-midi faste. Surtout Lyon, qui s'est permis d'aller corriger Nice à l'Allianz Riviera.





Lyon est actuellement dauphin du PSG !

En attendant le résultat du choc entre le PSG et Monaco, l'Olympique Lyonnais est provisoirement sur les talons du club de la capitale. Son déplacement à l'Allianz Riviera ? Il n'aura été qu'une formalité à la lecture du score. Eh oui, les Aiglons n'ont pas existé face à des Gones offensivement irrésistibles et ponctuant leur très bon match d'une manita indiscutable. Un doublé de Depay (5e, 38e) et des réalisations signées Cornet (20e), Mariano (27e) et Maolida (79e) ont assommé des Niçois en grande difficulté et réduit à dix après l'expulsion de Marlon.



Après la rencontre, Bruno Genesio a loué le potentiel offensif de son effectif. Il peut surtout sourire en jetant un œil au classement : son OL pointe provisoirement à la deuxième place et il conservera ce rang en cas de défaite de Monaco face au PSG. L'affaire paraît un peu trop parfaite.





L'OM se rapproche du podium

Voilà un autre club qui pourrait profiter de l'éventuelle défaite de Monaco : l'Olympique de Marseille a fait ce qu'il fallait face à Guingamp pour enregistrer sa huitième victoire en Ligue 1 cette saison grâce au seul but de Florian Thauvin (31e). Ce fut un peu compliqué mais les hommes de Rudi Garcia prolongent leur invincibilité à neuf rencontres consécutives en championnat pour revenir à un petit point de la troisième place. Les Phocéens en profitent pour reléguer Nantes à cinq longueurs. La lutte pour le podium se fera visiblement à trois.