Ligue 1 : Lyon bat Toulouse et s'accroche dans la course au podium

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Grâce à un doublé de Memphis Depay, Lyon s'est imposé face à Toulouse pour signer une troisième victoire de rang en Ligue 1 et revenir à deux points du podium.





Depay s'offre un doublé

Lyon n'a plus le choix et ne peut plus se permettre de perdre des points en route. Face à Toulouse, les hommes de Bruno Genesio n'ont pas tardé à se mettre à l'évidence grâce à Aouar, le milieu au toucher de velours. Mais comme il n'était pas dans un soir à marquer malgré ses trois tentatives franches, il a préféré laisser la lumière à Memphis Depay, qui a concrétisé la bonne première mi-temps de son équipe en inscrivant un doublé. D'abord en profitant d'un caviar d'Aouar. Ensuite en transformant un penalty obtenu par Ndombele. Pour Toulouse, la soirée s'annonçait longue.



Lopes s'emploie après la pause

Mais les Lyonnais sont jeunes et ne sont pas toujours concentrés sur l'ensemble d'un match. Alors ils ont un peu plus laissé le ballon aux Toulousains, qui on pu se montrer un peu plus entreprenants au retour des vestiaires. Hélas, il y avait un grand Lopes en face, le gardien lyonnais ayant fait preuve de vigilance pour écoeurer le TéFéCé. Pour une fois, ça a tenu, donc, pour l'OL, bien secoué par les colères de Genesio quand le besoin s'en faisait sentir.





Lyon s'accroche

Troisième succès de suite en Ligue 1 pour Lyon, qui transforme l'essai après avoir dompté le choc face à l'Olympique de Marseille avant la trêve internationale. C'est de bon augure pour le suspense de la fin de saison, deux petits points séparant toujours les deux équipes. Et d'autant que Lyon a prouvé ce dimanche soir qu'il pouvait gagner face à un bloc bas, son gros problème cette saison.