Ligue 1 : Lyon, Monaco et Lille s’imposent lors de la deuxième journée

En attendant le PSG, l'Olympique Lyonnais a pu compter sur Alexandre Lacazette, dans une forme olympique, pour signer un deuxième succès.

Début de saison idyllique pour Lyon, qui engrange une deuxième victoire de rang. Pendant ce temps-là, le LOSC ouvre difficilement son compteur et Monaco se rassure avec une équipe bis avant le barrage retour.





Lyon-Caen : 2-0

Il y a actuellement un monstre à l’Olympique Lyonnais et il se prénomme Alexandre Lacazette. Auteur d’un triplé lors de la première journée, l’attaquant français, qui pourrait bien quitter la Ligue 1 en cas d’offre mirobolante, a été le grand artisan du succès poussif des Gones. Face à Caen, les hommes de Bruno Génésio ont livré une première mi-temps de bon aloi, matérialisée par l’ouverture du score de Lacazette sur penalty (31e). Puis, ils ont montré un visage plus inquiétant après la pause et il s’en est fallu de peu pour éviter l’égalisation (Karamoh a notamment trouvé la barre). L’international français a finalement doublé la mise juste avant le coup de sifflet final, encore une fois sur penalty… Après deux journées, l’OL est premier et attend le PSG.





Nantes-Monaco : 0-1

Les Monégasques n’avaient pas vraiment la tête à la Ligue 1. Leur saison se jouera lors du match retour des barrages de Ligue des Champions et, avec leur avantage après l’aller (victoire 2-1 à Villarreal), Leonardo Jardim a aligné une équipe remaniée. Solide et appliquée, elle a su être efficace au bon moment, grâce à un superbe coup franc signé Gabriel Boschilia (25e). Ce seul but a suffi au bonheur de l’ASM, qui a signé sa première victoire en Ligue 1 cette saison, dans un contexte particulier. Maintenant, il faudra assurer face à Villarreal la semaine prochaine.



C#39;EST FINI au @StadePM ! Le LOSC empoche sa première victoire en championnat en battant @DFCO_Officiel (1-0) sur un but de Sankharé ! dash; LOSC (@losclive) 20 août 2016

Lille-Dijon : 1-0