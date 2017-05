Ligue 1 : Lyon renoue avec le succès à domicile !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La semaine n’aura pas été de tout repos pour l’OL. Battus par l’Ajax en Ligue Europa, les hommes de Bruno Genesio voulaient se rattraper à domicile avec la réception du FC Nantes. Tout n’a pas été parfait, mais au final l’essentiel est pris pour Lyon avec ces trois points (3-2)







Lyon encore fébrile en défense

A l’extérieur les Nantais restaient sur 3 belles performances avec un nul à Saint-Etienne (1-1) entouré de deux victoires à Caen (0-2) et à Montpellier (2-3). Les Lyonnais étaient prévenus et l’entame du match laissait penser que les Canaris n’allaient pas être en réussite comme précédemment. Mais à la 19ème minute Rongier ouvrait le score d’un extérieur du pied gauche alors que c’est un pur droitier (0-1, 19ème) sur la seule véritable occasion nantaise des 45 premières minutes. Malgré une domination et une possession du ballon largement à son avantage, les Olympiens ne parvenaient pas revenir au score à la pause. Mais c’est lors de la dernière demi-heure que le match allait s’emballer.









Une dernière demi-heure de folie !

De retour des vestiaires, le profil de la rencontre ne changeait pas plus que cela avec des Lyonnais entreprenants mais incapables d’égaliser, jusqu’à l’entrée de Maxwel Cornet à la place d’Alexandre Lacazette à la 62ème minute. Deux minutes plus tard Fékir transformait un pénalty qu’il avait lui-même provoqué (1-1 , 65ème). L’OL se sentait alors pousser des ailes et moins de 10 minutes après, Cornet croyait donner un avantage définitif à ses coéquipiers en reprenant victorieusement un centre de Memphis Depay (2-1, 70ème).

Mais sur la seconde frappe cadrée des Nantais, Gillet remettait les deux formations à égalité en coupant de la tête au premier poteau un centre de Lima (2-2, 75ème). Ce match fou ne s’arrêtait pas là puisque Depay et Cornet s’illustraient à nouveau. Le premier décalait de la tête le second qui cette fois scellait le score du match d’une volée du droit (3-2, 80ème).





Après deux revers à domicile (contre Monaco 1-2 et Lorient 1-4) Lyon offre enfin trois points à son public du Parc OL. Mais la défense lyonnaise a été fragile en témoigne les deux buts encaissés sur les deux seules frappes cadrées nantaises de la rencontre. L’essentiel a malgré tout été assuré, et après le nul de Bordeaux à Saint-Etienne vendredi, la quatrième place est presque assurée. Mais pour espérer se qualifier pour la finale de la Ligue Europa, il faudra montrer un visage plus conquérant surtout sur le plan défensif.





Avant le retour contre l'Ajax, Lyon croit encore en ses chances en Ligue Europa :