Ligue 1 : Lyon tenu en échec à Nantes (0-0)

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Cette rencontre était l’occasion pour Lyon de rester au contact du Paris Saint-Germain, en tête du classement et victorieux de tous ses matchs en championnat. Avec neuf buts inscrits en trois journées, on attendait de Lyon un festival offensif face à Nantes, mais la défense des Canaris a tenu bon.





Lyon touche deux fois les montants en 5 secondes !

L’OL affichait un quatuor offensif séduisant au coup d’envoi mais sans Depay laissé sur le banc. Mariano, soutenu par Fékir et avec Traoré et Cornet sur les côtés, représentait l’atout principal des lyonnais. Mais lors de la rencontre, malgré les occasions de Traoré (5ème et 10ème), les Rhodaniens n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets. Avec plus de 60% de possession de balle, Lyon n’a pas été inquiété. Mais en contrepartie la domination a été stérile.





La seule véritable occasion des derniers demi-finalistes de la Ligue Europa intervenait à l’heure de jeu. Sur une contre-attaque Traoré trouvait le poteau de Tatarusanu. Fékir reprenait dans la surface et tirait à son tour, mais son ballon heurtait le haut de la barre transversale (64ème). Côté Nantais, le premier tir cadré est intervenu à la 82ème, mais Lopes sortait du pied gauche la tentative de Iloki. Au final, les Nantais s’en tirent bien eux qui n’ont jusqu’à présent marqué qu’un seul but en 4 rencontres, lors de la précédente journée contre Troyes (0-1).













Le premier 0-0 de la saison

Avec un FC Nantes peu porté sur l’offensif et mis en difficulté par Lyon, le 0-0 n’est finalement pas une surprise même si Lyon a cherché à jouer et à gagner la rencontre avec 17 frappes sur les cages des canaris contre 5 sur celles de l’OL. Ce match nul est surtout le premier sans le moindre but cette saison, alors que jusqu’à présent les spectateurs de Ligue 1 avaient été systématiquement gâtés.

Nantes a finalement obtenu un bon point, alors que suite au nul contre Bordeaux, Lyon perd à nouveau 2 points. Mais comme l’a dit Claudio Ranieri au sujet de sa formation en fin de rencontre, « il manque de la tranquillité pour jouer pour gagner, mais contre les grandes équipes, c’est important de savoir ne pas perdre » Ses joueurs ont sagement appliqué ses paroles lors de ces 90 minutes.