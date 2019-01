Ligue 1 : Mbappé et Cavani répondent présents

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Eliminés en Coupe de la ligue à la surprise générale contre Guingamp, le PSG s’est bien rattrapé contre Amiens. Toujours invaincu en Ligue 1, le club de la capitale a obtenu un succès mérité en Picardie 0-3 grâce à des réalisations de Cavani, Mbappé et Marquinhos. Les deux premiers nommés soignent leurs statistiques.





Mbappé, mieux en une demi-saison que toute la saison dernière !

En l’espace de 20 journées de championnat (18 matches joués pour le PSG), Kylian Mbappé est le meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 buts. Grâce à sa réalisation contre Amiens, le champion du monde 2018 affiche un bilan comptable supérieur à celui de l’an passé où il avait inscrit 13 buts. Mais dans le détail, l’on se rend compte que ces chiffres sont encore plus parlants : cette saison l’attaquant de 20 ans a pris part à 13 rencontres de championnat !

Son ratio est tout simplement incroayble avec une moyenne de plus d’un but par apparition, statistique à laquelle il faut ajouter ses 3 passes décisives. En 2017/2018, il lui avait fallu 27 rencontres pour atteindre ses 13 buts et 7 passes décisives. Cette saison, les déplacements à Strasbourg (1-1) et Monaco 0-4) sont les deux seuls matches où il n’apparaît pas directement impliqués dans les buts marqués par le PSG.





Cavani de nouveau indispensable

Meilleur buteur de la saison passé, l’Uruguayen connaît une saison légèrement différente cette année. Auteur de l’ouverture du score sur pénalty contre Amiens, l’attaquant parisien confirme sa bonne période à la pointe de l’attaque parisienne. Comme l’affirme Opta, Edinson Cavani a marqué 6 des 10 derniers buts parisiens depuis le 11 novembre.

L’an passé au bout de 18 matches joués avec le PSG, El matador avait déjà trouvé le chemin des filets 18 fois, soit 6 de plus que cette année. Mais là encore, il faut voir les chiffres dans le détail. S’il n’a marqué que 12 buts depuis le début de la saison, Edinson Cavani n’a pris part qu’à 11 rencontres, ce qui le place lui aussi au dessus de la moyenne des « 1 but par match. »