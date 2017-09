Ligue 1 : Monaco battu, le PSG est seul en tête du classement

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Que faut-il retenir de la cinquième journée de Ligue 1 ? Retrouvez tous les résumés des matches et les principaux faits ci-dessous.



Matches du vendredi



Lille OSC – Girondins de Bordeaux : 0-0

En ouverture de la cinquième journée de Ligue 1, se sont quittés sur un match nul et vierge. Réduits à dix dès la première période (Thiago Maia, 32e), les Lillois se sont montrés solidaires pour résister à des Girondins plutôt maladroit offensivement.



FC Metz-Paris Saint-Germain : 1-5

Pour sa première sortie officielle, la triplette Mbappé, Cavani, Neymar a été à la hauteur des espérances. Face des Messins réduits à dix, Cavani un signé un doublé tandis que Mbappé et Neymar se sont illustrés en marquant un but et en délivrant une passe décisive.



Lucas a clôturé la marque pour le PSG alors que le buteur messin est Emmanuel Rivière, revenu en Ligue 1 cet été.



A LIRE AUSSI ► Metz-PSG : Le trio Mbappé/Cavani/Neymar fait mieux que la MSN et la BBC !



Matches du samedi



OGC Nice – AS Monaco : 4-0

Quelle claque pour l'ASM ! Comme la saison dernière, l'équipe de Leonardo Jardim s'est inclinée 4-0 dans le derby azuréen ! Mario Balotelli en a profité pour inscrire ses deux premiers buts de la saison pour le plus grand plaisir des supporters niçois. Les deux autres buteurs du match sont Alassane Pléa et Ignatius Ganago.



A LIRE AUSSI ► Derby azuréen : L'OGC Nice terrasse l'AS Monaco (4-0) <br>

RC Strasbourg – Amiens SC : 0-1

Très beau coup d'Amiens qui avec cette victoire à Strasbourg sort de la zone rouge. Amiens a fait la différence dès la 13e minute par Gaël Kakuta.



Strasbourg n'est jamais parvenu à égaliser et a même terminé la rencontre à dix après l'expulsion de Kenny Lala à la 78e minute.



Montpellier HSC – FC Nantes : 0-1

Au terme d'un fermé, c'est Montpellier qui a fini par craquer. Nantes a débloqué la situation à un quart de la fin sur un sublime coup franc du Brésilien Diego Carlos. Un malheur n'arrivant jamais seul, Montpellier s'est retrouvé à dix contre onze à six minutes de la fin, Giovanni Sio étant expulsé à la suite d'une vilaine semelle sur Diego Carlos.



ES Troyes AC – Toulouse FC : 0-0

Pas de but entre Troyes et Toulouse mais les deux équipes ont eu leurs périodes de dominations. Troyes peut même s'estimer malchanceux puisque Dingomé et Drabion se sont blessés lors de cette rencontre…



SM Caen – Dijon FCO : 2-1

On n'arrête plus le Stade Malherbe de Caen ! Troisième victoire de suite pour les Normands qui ont souffert pour se défaire de Dijon. Ivan Santini avait ouvert le score d'entrée de jeu (5e, sur penalty) mais Jordan Marié égalisait à quelques minutes de la pause (38e). En deuxième période, et bien que réduit à dix (rouge pour Adama Mbengue, 79e), Caen faisait la différence grâce à un but contre son camp du Dijonnais Cédric Yambéré.

Matches du dimanche

AS Saint-Etienne – Angers SCO : 15h00



Olympique Lyonnais – EA Guingamp : 17h00



Olympique de Marseille – Stade Rennais : 21h00



LE CLASSEMENT DE LA LIGUE 1