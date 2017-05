Ligue 1 : Monaco conclut sur une victoire, Marseille finit européen et Lorient barragiste

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Il n’y aura que peu de changements au terme de cette 38ème et dernière journée de Ligue 1. L’ASM enchaine un 12ème succès, l’OM valide sa place en Ligue Europa alors que Dijon et Caen se maintiennent.

Il y avait du suspens à tous les étages avant cette dernière journée de championnat, mais au final, il n’y a pas de bouleversement dans le classement, même si la soirée a été riche en émotions et en buts avec 26 réalisations, dont 6 à Lyon !







Bastia et Nancy en Ligue 2, Lorient barragiste

Cinq équipes luttaient pour se maintenir en ligue 1. Si le DFCO semblait bien parti pour rester parmi l’élite, la lutte s’annonçait très serrée entre Caen, Lorient, Bastia et Nancy. Les Bourguignons repartent en effet de Toulouse avec le point du nul (0-0).

En déplacement à Paris, le Stade Malherbe repart avec le point du match nul (1-1) qui le sauve. Lorient est parvenu à résister à Bordeaux (1-1) et jouera les barrages contre Troyes, alors que la victoire de Nancy sur Saint-Etienne (3-1) lui permet juste d’éviter la place de bon dernier qui revient à Bastia, battu au Vélodrome (1-0)









Marseille valide sa cinquième place

L’autre grand intérêt de cette 38ème journée était la lutte à distance entre les Girondins et les Olympiens pour la 5ème place qualificative pour la Ligue Europa. Si Bordeaux a longtemps mené au score face à Lorient grâce à une réalisation de Sankharé en tout début de match, l’égalisation de Le Goff à 20 minutes de la fin a refroidit les ambitions bordelaises. D’autant que dans le même temps, Gomis offrait 3 points à l’OM, qui avec 62 unités termine 5ème avec 3 points d’avance sur les hommes de Gourvenec.





Quand Monaco se rapprochait doucement du titre de Ligue 1





Monaco, la 12ème rugissante

L’AS Monaco n’avait plus rien à jouer sur cette journée, mais les Monégasques ont tout de même démontré à nouveau leur potentiel offensif sur la pelouse du Stade Rennais. Victorieux 3-2 grâce à Fabinho, Jemerson et Jorge avec une équipe remaniée, (Bernardo Silva, Sidibé, Glik et Falcao étaient sur le banc au coup d’envoi), les Champions de France obtiennent une 12ème victoire consécutives en Ligue 1, soit un nouveau record. Les hommes de Jardim totalisent avec ce succès 95 points, soit le deuxième meilleur total dans l’histoire du football français.









L’ASM seule équipe victorieuse à l’extérieur lors de cette journée

Dans le reste des rencontres, Angers est venu à bout de Montpellier (2-0), Guingamp a battu Metz (1-0), Lille s’est imposé contre Nantes (3-0) alors que Lyon dans le choc de cette 38ème journée n’est pas parvenu à prendre le dessus sur l’OGC Nice (3-3). A cette occasion Alexandre Lacette a brillé s’offrant un doublé avec son club formateur, et en atteignant la barre symbolique des 100 buts en Ligue 1. Il n'y a donc eu qu'une seule victoire à l'extérieur pour cette 38ème journée et ce fut l'oeuvre des Champions de France à Rennes.