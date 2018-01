Ligue 1 - Monaco-Nice : place à l'attaque !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Avec les retours de Radamel Falcao et de Mario Balotelli à la pointe des attaques des deux équipes, le derby de la Côte d'Azur vaudra le détour ce soir (21h). Monaco tentera de préserver sa seconde place au classement et Nice de prolonger la plus belle série actuelle de la Ligue 1 (5 victoires, 1 nul).

La reprise est intense en Ligue 1: deux jours après la 20e journée, les clubs de l'élite enchaînent avec la 21e marquée par ce duel azuréen entre Monaco (2e) et Nice (6e) mardi soir (21h00). Les statistiques laissent entrevoir une belle soirée du côté de la Principauté.



Monaco régale à Louis-II

Meilleure attaque du dernier exercice (107 buts), l'AS Monaco garde des standards élevés cette saison avec déjà 46 buts en 20 matches. Mais c'est surtout sur la pelouse du stade Louis-II que Falcao & Co font montre de leur pouvoir offensif avec au moins un but inscrit lors de leurs 46 derniers matches (pour un total de 121 buts). La dernière rencontre où l'attaque a sonné creux remonte au 30 août 2015 face au PSG (0-3).



Nice a le vent dans le dos...

Après un début de saison galère, Favre et ses hommes ont nettement relevé la tête et pourraient même d'ici quelques matches nourrir de plus grandes ambitions. Les Aiglons sont invaincus sur leurs six dernières sorties Ligue 1 (5 victoires, 1 nul), sa meilleure série dans l’élite depuis février-avril 2017 (12). Le Gym reste par ailleurs sur quatre déplacements sans défaite en championnat (2 victoires, 2 nuls), sa meilleure série cette saison.

...mais souffre face au champion sortant



Sur le chemin de la grande forme, l'OGC Nice ne présente pas moins une faiblesse qui se révèlera peut-être rédhibitoire ce soir en Principauté. Sur leurs 17 derniers déplacements chez le champion en titre, les Niçois comptent un bilan désastreux de 6 nuls et 11 défaites. Le dernier succès du Gym remonte au mois d'avril 1995 (!) sur la pelouse du Parc des Princes (2-3).

Balotelli aime Monaco



Suspendu à Lille (1-1, le 20 décembre), avant la trêve, puis victime d'une contracture au fessier, Mario Balotelli a manqué les trois derniers matches du Gym, dont deux éliminations dans les Coupes nationales, contre Toulouse, en Coupe de France (0-1, le 6 janvier), et Monaco, en Coupe de la Ligue (1-2, mardi). Son retour face à Amiens samedi (entrée en jeu à la 69e) et surtout sa titularisation ce soir à Louis-II est une excellente nouvelle pour les Aiglons. Auteur de 10 buts en 14 matches de Ligue 1, il est le bourreau officiel des monégasques: l'Italien a inscrit 4 des 7 derniers buts de l'OGC Nice face au champion en titre.

100e pour Thomas Lemar

Le milieu offensif de l'AS Monaco va passer un cap symbolique face à Nice avec sa 100e apparition en Ligue 1 sous le maillot de l'AS Monaco. 100 rencontres au cours desquelles il s'est montré décisif à 38 reprises (17 buts, 21 passes décisives). Recentré depuis le mois d'octobre en position de meneur de jeu, l'international français a toutes les chances d'animer une nouvelle fois les débats ce soir.