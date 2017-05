Ligue 1 : Monaco quasiment champion, l’OL assuré de finir quatrième

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Quelques jours après sa désillusion en Ligue des Champions face à la Juventus Turin, Monaco a fait un pas immense vers le titre en étrillant le LOSC à domicile. Sauf coup de théâtre improbable, l’ASM sera championne à l’issue de la saison.





Monaco, c’est comme si c’était fait

Monaco n’avait plus besoin que de trois points pour être champion de France. Il les a obtenus à Louis II face au LOSC. Il n’est pas encore mathématiquement champion puisque le PSG peut encore le dépasser à la différence de buts, mais il faudrait un cataclysme pour que les Parisiens refassent leur retard (+56 contre +73) et que Monaco perde ses deux derniers matches. Falcao, auteur d’un doublé (6e, 69e), Silva (45e) et Alonso, contre son camp (89e), ont permis aux hommes de Leonardo Jardim de faire le boulot, signant un nouveau festival offensif. Dans le même temps, le PSG a également fait parler la poudre sur la pelouse de l’ASSE, grâce à des buts de Cavani (2e, 72e), Moura (38e, 78e) et Draxler (90e).





Lyon assure l’essentiel

Puisqu’on connaît désormais l’ordre du podium, il s’agit maintenant de savoir l’identité du quatrième et du cinquième. La quatrième place, donc, Lyon l'a consolidée en battant Montpellier à la Mosson, non sans se faire peur. Lacazette a inscrit un nouveau doublé (20e, 90e+5) tandis que Fekir avait ouvert le score (15e). Mounié avait réduit la marque en première mi-temps (33e), ce qui a plongé les Lyonnais dans le doute pendant quasiment toute la seconde période. Derrière l’OL, Marseille et Bordeaux n’ont pas su se départager, Gomis (60e) ayant répondu à l’ouverture du score de Rolan (2e). Au classement, les Phocéens comptent toujours un point d'avance sur les Girondins.



Montpellier sauvé mais le suspense continue pour le maintien