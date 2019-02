Ligue 1 : Monaco renoue avec la victoire à domicile !

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Alors que le club du rocher était passé proche de la qualification en finale de la Coupe de la Ligue contre Guingamp, il semble qu’il y ait du mieux pour Monaco. Le club est parvenu à gagner à domicile, une première cette saison.





Première victoire à domicile depuis 8 mois

Le club de la Principauté vit une saison 2018/2019 aux antipodes de la précédente. Deuxième derrière le PSG l’an passé, les Monégasques luttent pour leur maintien cette année. Mais leur performance contre Toulouse pourrait leur permettre de respirer un peu plus.

Incapables de gagner le moindre match au Stade Louis II jusque là, les hommes de Leonardo Jardim se sont imposés contre Toulouse 2-1 grâce à des réalisations d’Aleksandr Golovin et Cesc Fabregas, tous deux auteurs de leur premier but en Ligue 1; alors que Christopher Jullien avait momentanément égalisé. Ce succès permet à Monaco de mettre un terme à une série incroyable : depuis la 37ème journée de championnat 2017/2018 le 12 mai dernier, Monaco n’avait plus gagné un match de championnat à domicile.









18 points après 23 journées, est-ce suffisant ?

La 19ème équipe à domicile de Ligue 1 (7 points possible sur 36) est désormais 18ème à égalité de points avec la première formation non-relégable, le Stade Malherbe de Caen qui compte cependant un match en moins que les Monégasques. Dijon, défait 1-0 à Angers est 17ème avec 20 points, alors qu’Amiens battu à Rennes, est avant-dernier du championnat.

Mais historiquement un tel total de points ne plaide pas en faveur de l’AS Monaco. L’an dernier au terme de la 23ème journée, Metz comptait également 18 points et le club lorrain est descendu. Il faut remonter à la saison 2013/2014 pour trouver un 18ème avec si peu de points après 23 journées de championnat. Il s’agissait alors de Valenciennes qui comptabilisait également 18 points mais le club nordiste avait fini également par être relégué en fin de saison.