Ligue 1 : Monaco renversant, Lille et Caen s'enfoncent

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Que s'est-il passé ce samedi sur les pelouses de Ligue 1 ? On fait le point sur les résultats.



Monaco-Nantes : 2-1

Monaco a encore été mené au score. Mais, à la fin, il a encore gagné. Après son nul concédé face à Rennes, l'ASM se mesurait à Nantes. Un autre test dans sa quête pour la deuxième place. Thomasson avait marqué le premier (32e) mais Falcao (42e) puis Rony Lopes (45e) ont permis de renverser la vapeur avant l'entrée aux vestiaires. Les Monégasques, qui comptent provisoirement 8 points d'avance sur les Marseillais, affronteront le PSG la semaine prochaine avec l'objectif de retarder le sacre.





Amiens-Caen : 4-0

Caen ne va pas mieux. Bien au contraire. Le Stade Malherbe a enregistré une quatrième défaite de rang en Ligue 1 à l'issue de son déplacement sur la pelouse d'Amiens. Les Picards ont pris de gros points pour le maintien grâce à des réalisations signées Dibassy (19e), Gakpé (29e) et Konaté (52e).





Bordeaux-Lille : 2-1

Mothida a maintenu l'espoir en ouvrant le score (14e). Puis, la lumière s'est éteinte pour des Lillois qui peinent à trouver des solutions et qui s'enfoncent un peu plus dans la zone rouge. Ce samedi, c'est Kamano qui a été leur bourreau en inscrivant un doublé en trois minutes (42e, 45e).





Toulouse-Dijon : 0-1

Huit matches sans victoire pour Toulouse en championnat. La série ne s'est donc pas arrêtée face à Dijon, qui s'en est remis à un but, un seul, de Kwon dès le premier quart d'heure (10e). Il a suffi car Reynet a été impérial dans sa cage, notamment face à une tentative de Delort qu'il a envoyée sur sa barre.





Angers-Strasbourg : 1-1

Le seul résultat nul de la soirée. Et, bien sûr, il n'arrange personne entre deux clubs qui ne sont pas encore assurés de rester en Ligue 1. Martin, sur penalty, a répondu à Toko Ekambi, qui enfile les buts comme des perles cette saison.





Guingamp-Troyes : 4-0

Guingamp, qui doit encore assurer son maintien, n'avait pas envie de faire de cadeaux à Troyes et l'ESTAC s'est lourdement incliné sur la pelouse de l'En Avant. Benezet (23e), Blas (47e), N'Gbakoto (79e) et Briand (90e) ont marqué chacun un but.