Ligue 1 : Monaco répond au PSG, Metz et Caen font une belle opération

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Après le net succès parisien, Monaco a pris 3 points en s’imposant à Nancy et se rapproche encore un peu plus du titre. En bas du classement, Caen sort de la zone rouge et Metz assure son maintien !

Il y a du suspense à tous les étages pour cette fin de saison en Ligue 1. Pour le titre rien n’est joué, mais Monaco prend une nouvelle option sur le championnat de France. Pour le maintien, si les Grenats du FC Metz ont assuré leur survie parmi l’élite, Nancy, Dijon, Lorient et Caen continuent leur lutte en bas du classement.







Monaco tout proche du sacre

Hasard du calendrier, les deux premiers du classement de L1 affrontaient les deux derniers du championnat. Dans les deux matches, après un peu plus d’une demi-heure l’affaire était pliée. Pour l’ASM en déplacement à Nancy, un but contre son camp de Badila puis des réalisations de Bernardo Silva et de Thomas Lemar (en seconde période) ont suffi au leader du championnat de France pour repartir de Lorraine avec les trois points de la victoire (0-3). Les hommes de Jardim conservent leur avance de trois unités sur le PSG avec un match en moins. Falcao, Mbappé et leurs partenaires pourraient être sacrés dès la prochaine journée.









Suspense incroyable pour le maintien !

Au soir de la 36ème journée, entre Caen, 16ème avec 36 points et Bastia, 20ème avec 31 unités, il n’y a que 5 points, ce qui laisse une petite chance aux Corses balayés par le PSG pour se maintenir. Nancy (19ème avec 32 points) battu par l’équipe du Rocher possède deux points de retard sur le premier non relégable Lorient (35 points), tenu en échec à domicile par Angers (1-1). La place de barragiste est occupée par Dijon (33 points) balayée par l’En Avant Guingamp 4-0. Après trois défaites de rang, Caen remporte trois points précieux à Toulouse (0-1) grâce à Santini, mais reste sous la menace des équipes derrière !

Cinq formations vont donc lutter jusqu’à la fin pour tenter de rester parmi l’élite ! A noter un Dijon - Nancy lors de la prochaine journée qui a des allures de match de la peur dans le bas du classement.













Metz et Angers joueront en Ligue 1 l’an prochain !

Dans les autres rencontres, Metz a définitivement assuré son maintien en s’imposant 2-0 à Lille et se rapproche avec 42 points à une unité de son adversaire du soir. Angers est aussi certain de rester parmi l’élite. Montpellier qui se déplacera à Rennes dimanche n’a besoin que d’un petit point lors de ses 3 prochains matches pour rester en Ligue 1. Les deux derniers matches de cette 36ème journée opposeront Lyon à Nantes et Marseille à Nice.