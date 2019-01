Ligue 1 : Strasbourg enfonce Monaco, Toulouse fait la bonne opération

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Après deux nuls consécutifs, les hommes de Thierry Henry se sont de nouveau inclinés à domicile contre Strasbourg après un début de match catastrophique. Dans les deux autres rencontres de la soirée, Reims s’est vu rejoindre dans les ultimes moments du match contre Nice alors que Nîmes manque l’occasion de se hisser dans la première partie du classement.





Monaco – Strasbourg : 1-5

Tout s’est joué dans le premier quart d’heure pour l’AS Monaco. Après l’exclusion de Naldo en position de dernier défenseur dès la 7ème minute, et l’ouverture du score de Ludovic Ajorque (0-1, 12ème) puis le deuxième but alsacien d’Adrien Thomasson (0-2, 17ème), la tâche s’annonçait trop dure pour le club de la Principauté.

Si Falcao a réduit le score à la 22ème, les Monégasques n’ont pas su revenir dans la rencontre, encaissant trois autres buts par Ibrahim Sissoko (1-3, 63ème), puis Ajorque à nouveau (1-4, 68ème) avant que Youssoug Fofana ne scelle l’issue de la rencontre (1-5, 90+4). Monaco reste 19ème avec 15 points alors que Strasbourg est 5ème avec 32 points.









Nîmes – Toulouse : 0-1

Victorieux de Nantes en milieu de semaine, les Nîmois avaient un bon coup à jouer contre Toulouse lors de cette 21ème journée de Ligue 1. Les Crocodiles se sont procurés beaucoup d’opportunités, mais ils n’ont pas su trouver la faille, contrairement aux Toulousains décisifs sur l’une de leur rares occasions en première période.

L’ancien Auxerrois Yaya Sanogo a coupé un bon centre d’Amian Adou pour inscrire l’unique but de la rencontre. Au classement, Toulouse prend la 13ème place avec 25 points, un point derrière Nîmes, 11ème avec 26 points.













Reims – Nice : 1-1

Dominateurs sur l’ensemble de la rencontre, les Reimois peuvent regretter l’issue du match. Même s’ils n’ont pas eu la possession du ballon, les hommes de David Guion ont su mettre en difficulté les Aiglons. Après l’ouverture du score de Rémi Oudin (1-0, 12ème), les trois points semblaient promis aux Champenois. Un second but a été annulé pour position de hors-jeu pour Reims et un pénalty de Rémi Walter à la 9ème minute du temps additionnel a remis les deux équipes à égalité. Reims reste à la 10ème place avec 28 points, 3 unités derrière Nice, 7ème avec 31 points.