Ligue 1 - Monaco s'auto-détruit, Nîmes en profite

LIGUE 1 - Monaco n'y arrive pas. Le club de la Principauté a été tenu en échec à domicile par Nîmes, dimanche, lors de la 3e journée, et a manqué de remporter sa première victoire de la saison.

Monaco - Nîmes : 2-2

Les buts : Slimani (40e), Ben Yedder (45e) / Philippoteaux (70e), Denkey (82e)

Les journées se suivent et se ressemblent pour l'AS Monaco. Après Cesc Fabregas et Ruben Aguilar, c'est Jemerson qui a cette fois été exclu, laissant ses coéquipiers à dix à la 55e minute d'un match jusqu'à là maîtrisé par le club de la Principauté, avec un avantage de deux buts à la pause. Ce carton rouge a changé le visage de Monaco et du match à l'avantage exclusif de l'ASM. A défaut d'avoir remporté sa première victoire, Monaco a inscrit son premier point. Mais un premier point qui a eu un goût amer.

Jemerson voit rouge

Deux autres recrues avaient pourtant donné le sourire aux Monégasques avant cette seconde période fatame : Islam Slimani est devenu à la 40e minute le premier buteur rouge et blanc de la saison, après les deux déconvenues contre Lyon et Metz. L'international algérien a été imité par Wissam Ben Yedder, qui a fait jouer son sens du placement pour doubler la mise après une frappe de Gelson Martins repoussée par Paul Bernardoni (2-0, 45e+1).

Dans le second acte, le carton rouge de Jemerson a tué le match de l'ASM. Placé latéral droit en l'absence d'Aguilar, suspendu, et de Henrichs, blessé, le Brésilien n'a pas été à son aise. A 40 mètres de ses buts, il a taclé de manière illicite Romain Philippoteaux. Après l'avoir averti, l'arbitre de la rencontre, M. Delerue, l'a finalement exclu avec l'aide du VAR (54e). La suite, on la connaît. Nîmes s'est libéré pour aller chercher un petit point qui a fait un bien fou.