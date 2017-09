Ligue 1 : Monaco se remet en marche en battant Strasbourg

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Après la claque reçue à Nice et le nul concédé en Ligue des Champions, Monaco s'est remis les idées en place en battant facilement Strasbourg.





Un démarrage en douceur

Même si Leonardo Jardim a fait tourner, on attendait une réaction de la part des Monégasques, surtout face au promu alsacien, un adversaire idéal pour se relancer. Elle a bel et bien eu lieu mais il a fallu attendre la fin de la première période pour voir le champion de France en titre concrétiser sa supériorité dans le jeu. C'est Rony Lopes qui a ouvert tardivement le score (44e). Mais ce fut d'abord stérile et parfois décousu.



Falcao enchaîne encore les buts

L'AS Monaco cherche encore son identité cette année mais elle a déjà trouvé son buteur en la personne de Radamel Falcao. Une nouvelle fois étincelant après un premier acte durant lequel il n'a pas eu vraiment de cartouches, le Colombien s'est signalé avec un nouveau doublé (51e, 67e), permettant aux Monégasques de consolider un succès qui fait du bien après une défaite et un nul, au terme d'une prestation pas toujours très probante. Mais en partie explicable par la présence de nombreuses recrues au coup d'envoi.





Monaco rejoint Paris

Au final, cette cinquième victoire permet aux hommes de Leonardo Jardim de rejoindre le PSG en tête du classement et de mettre un petit coup de pression au club de la capitale. Ce dernier va effectivement accueillir l'Olympique Lyonnais dimanche soir pour le choc de la sixième journée de Ligue 1. On retiendra finalement plus le résultat que la manière pour cette ASM qui se cherche mais gagne quand même.