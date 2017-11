Ligue 1 : Monaco se venge sur Guingamp, Nantes se reprend face à Toulouse

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Pas au mieux en Ligue des Champions, Monaco retrouve du rythme et suit surtout celui du PSG, vainqueur plus tôt face à Angers. Nantes, lui, s'est repris en battant Toulouse à la Beaujoire.





Rennes-Bordeaux : 1-0

Rennes a vécu une bien drôle de soirée vendredi, en ouverture de la 12e journée. Si les hommes de Christian Gourcuff ont enchaîné une quatrième victoire, toutes compétitions confondues, ils ont dû se résoudre à dire au-revoir à leur président, qui a annoncé son départ quelques minutes après le succès face aux Girondins grâce à un but contre son camp de Toulalan. Ascenseur émotionnel.









Monaco-Guingamp : 6-0

Les Monégasques sont au bord de la déroute en Ligue des Champions mais, en Ligue 1, ça va beaucoup mieux. En tout cas, ils se sont vengés sur Guingamp avec un score de tennis à Louis II. Deux doublés signés Carrillo (10e, 78e) et Traoré (27e, 75e) et des réalisations de Baldé (36e) et Fabinho (45e) permettent à l'ASM de signer une troisième victoire de rang en championnat pour revenir à quatre points du PSG.





Montpellier-Amiens : 1-1

Il a fallu attendre les derniers instants de la rencontre pour voir le tableau d'affichage bouger à la Mosson. Alors que Sio pensait offrir la victoire à son équipe (82e), Avelar a égalisé dans la foulée (88e). Les Picards grappillent un point qui sera peut-être précieux en vue du maintien.





Nantes-Toulouse : 2-1

Battu pour la deuxième fois la semaine dernière, le FC Nantes a retrouvé provisoirement sa place sur le podium à la faveur de sa victoire face à Toulouse. Blin (60e) avait pourtant répondu à l'ouverture du score de Thomasson (16e), mais Sala a enfilé son costume de sauveur pour donner les trois points aux hommes de Claudio Ranieri (67e).





Troyes-Strasbourg : 3-0

Troyes n'avait plus gagné depuis trois matches de championnat et force est de reconnaître que l'ESTAC a terminé cette mauvaise série avec la manière. Au grand dam de Strasbourg. Réduits à dix après l'expulsion de Da Costa (31e), les Alsaciens n'ont pas lutté et ont cédé en seconde période face à Suk (48e), Khaoui (55e) et Niane (90e). Troyes prend un peu d'air au classement.





Nice-Dijon : le 05/11 à 15h





Marseille-Caen : le 05/11 à 17h





Metz-Lille : le 05/11 à 17h





Saint-Etienne-Lyon : le 05/11 à 21h