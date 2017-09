Ligue 1 : Nantes et Caen enchaînent, match stoppé entre Lille et Amiens

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Nantes et Caen sont respectivement troisième et quatrième de Ligue 1 après leur victoire à l'occasion de la 8e journée de Ligue 1.

Alors que le derby des Hauts de France entre Amiens et Lille a été stoppé après un accident grave, Nantes et Caen continuent d'enchaîner pour se hisser dans le top 4 du classement.









Dijon-Strasbourg : 1-1

Entre les Dijonnais et les Strasbourgeois, personne ne voulait d'un match nul. Mais c'est pourtant le résultat du match qui s'est déroulé au Parc des Sports Gaston-Gérard. Dans une rencontre longtemps morne, Kwon avait ouvert le score (78e) mais, réduit à 10 après la faute intelligence de Yambéré (85e), Dijon n'a pas su résister jusqu'au bout et une erreur défensive a profité à Terrier (90e)





Guingamp-Toulouse : 1-1

Les Guingampais avaient démarré la réception de Toulouse par le bon bout grâce à un but d'entrée de jeu de Thuram (1e) mais l'arbitre a trop laissé jouer au goût de l'En Avant. Et le TéFéCé a su réagir par l'intermédiaire de Somalia (40e). En deuxième mi-temps, personne n'a su mettre un deuxième but pour son équipe.





Nantes-Rennes : 1-0

Et de 4 de suite pour Nantes ! Même si ce fut encore dur et que la victoire ne s'est jouée à rien. Plus concrètement à un penalty tiré une deuxième fois par Roux, raté alors qu'il avait bel et bien réussi le premier. Même à dix, Metz a poussé pour égaliser alors que Sala avait ouvert le score très tôt (3e). Nantes est bel et bien troisième de Ligue 1. La défaite en ouverture face au LOSC semble loin.





Rennes-Caen : 0-1

L'autre bonne opération de cette 8e journée, elle est pour Caen, qui est allé s'imposer sur la pelouse de Rennes grâce à un but contre son camp de Bensebaini. Les Caennais comptent désormais autant de points que Bordeaux mais passent devant à la faveur d'un meilleur goal average (+3 contre +2).



Amiens-Lille : 0-1 (stoppé)

Grosse frayeur à Amiens après l'effondrement de la barrière de la tribune du kop lillois, consécutive à l'ouverture du score par le LOSC. La rencontre a été logiquement arrêtée et on évoque un bilan de 23 supporters blessés, dont 6 graves.





Troyes-Saint-Etienne : dimanche à 15h





Angers-Lyon : dimanche à 17h





Nice-Marseille : dimanche à 21h