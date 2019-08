Ligue 1 - Nantes et Marseille dos à dos (0-0)

Pas de vainqueur entre Nantes et Marseille (0-0) mais les Canaris peuvent nourrir des regrets tant ils ont dominé la deuxième période.

Battues lors de la première journée, les équipes de Nantes et Marseille devaient se rassurer. Si ce point du nul ne fait les affaires de personne, c'est le FC Nantes qui a fait la meilleure impression lors de cette rencontre, surtout lors du deuxième acte. Quant à Villas-Boas, toujours privé de Thauvin, blessé, il cherche encore la bonne formule pour l'OM.

Benedetto rate un penalty

La première mi-temps, équilibrée mais jouée sur un faible rythme, a surtout été marquée par une intervention du VAR à cause de la nouvelle règle concernant les mains dans la surface. Après plusieurs minutes à visionner les images, l'arbitre de la rencontre désignait le point de penalty pour une main du Nantais Touré qui, avec l'ancienne règle, n'aurait jamais été sanctionnée…

C'est la recrue argentine, Dario Benedetto qui se chargeait d'exécuter la sentence. Mais l'attaquant expédiait sa frappe dans les nuages, manquant ainsi l'opportunité d'ouvrir le score et d'inscrire son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Mandanda sauve l'OM

La deuxième période était plus animée y compris dans les tribunes avec une banderole humoristique déployée par les supporters nantais.



Sur le terrain, on assistait au show Mandanda. Les Canaris canardaient le but olympien mais Mandanda s'interposait à chaque fois avec brio (60e, 76e, 77e double parade, 80e, 82e) préservant le point du nul pour les siens.

De son côté, l'OM ne cadrait pas une seule frappe lors de cette seconde mi-temps. L'OM n'a donc toujours pas trouvé le chemin des filets après deux journées ce qui ne lui était plus arrivé depuis la saison 2015-2016.

Composition des équipes

Nantes (4-2-3-1): A. Lafont – C. Traoré (K. Bamba, 74e), N. Pallois, A. Girotto, Fabio – M. Abeid (S. Moutoussamy, 67e), A. Touré – L. Lima, V. Rongier (c), I. Louza – K. Coulibaly. Entr. : C. Gourcuff.

Marseille (4-3-3): S. Mandanda (c) – J. Amavi, A. Gonzalez, B. Kamara, H. Sakai – M. Sanson (K. Strootman, 69e), Luis Gustavo, M. Lopez – D. Payet, D. Benedetto (V. Germain, 85e), B. Sarr (N. Radonjic, 78e). Entr. : A. Villas-Boas.