Ligue 1 : Nantes sur le podium, Bordeaux chute à Amiens, Lille s’enlise

Lille a concédé une nouvelle défaite inquiétante face à Rennes. En revanche, tout va bien pour Nantes, qui monte sur le podium grâce à sa victoire obtenue face à Guingamp.





Saint-Etienne-Montpellier : 0-1

Saint-Etienne ne parvient pas à enchaîner, au contraire de Montpellier, qui n’en finit plus de prolonger sa série. Après des matches nuls de prestige et une victoire probante face à Nice, les Montpelliérains sont allés s’imposer sur la pelouse des Verts grâce à l’unique but de Mbenza (21e). Saint-Etienne manque l’occasion de s’installer sur le podium.









Rennes-Lille : 1-0

Dans ce match entre équipes, ambitieuses sur le papier mais mal classées en réalité, Rennes a un peu plus enfoncé la tête de Lille grâce à un but rapide de Bourigeaud (7e). Les Rouges et Noirs se donnent un peu d’air au classement. Et s’offrent un peu de calme aussi. Le LOSC, lui, est 19e...





Nantes-Guingamp : 2-1

On se dirigeait tranquillement vers une énième victoire 1 à 0 de Nantes après le but d’Awaziem (9e), le score favori de Claudio Ranieri. Mais Camara en a décidé autrement (70e). Du moins jusqu’à l’erreur du gardien de l’En Avant, qui a fait une sacrée faute de main sur une frappe de loin de Touré (86e). Nantes est sur le podium, à provisoirement cinq longueurs du PSG.



Amiens-Bordeaux : 1-0

Qui aurait parié sur une victoire d’Amiens face à Bordeaux avant le coup d’envoi ? Pas grand monde mais ce sont bien les Picards qui ont obtenu les trois points ô combien précieux au Stade de la Licorne. Les promus peuvent remercier Kakuta et N’Gosso, unique buteur d’une rencontre durant laquelle les Girondins, qui visaient la troisième place, ont manqué le coche.





Angers-Toulouse : 0-1

Toulouse a trouvé la carburation, signant un troisième match sans défaite et, plus important encore, une deuxième victoire de rang à la faveur de son succès obtenu sur la pelouse du SCO d’Angers, marqué par une panne. Le seul but de Diop (38e) aura suffi au bonheur des hommes de Pascal Dupraz, qui gagnent enfin à l'extérieur.





Metz-Dijon : 1-2

Samedi soir, il fallait aller au Stade Saint-Symphorien pour voir du spectacle, déjà parce qu’il y a eu des buts et des rebondissements. Varrault a d’abord ouvert les hostilités (10e) mais Roux a égalisé avant la mi-temps. Sliti a redonné l’avantage à Dijon peu après la pause (49e) et les Messins se sont sérieusement compliqués la tâche après l’expulsion de Diagne (70e).





