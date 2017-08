Ligue 1 : Neymar, l’homme qui réussit ses premières fois

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La première rencontre de Neymar avec le PSG s’est déroulée à la perfection avec un but et une passe décisive. Rien d’étonnant pour un joueur qui ne rate que très rarement ses premières.

L’intégralité des fans de football attendait cela. La première sortie de Neymar avec le maillot du Paris Saint-Germain s’est donc déroulée au Stade du Roudourou contre Guingamp. Etincelant, le Brésilien a été récompensé de sa grande activité par un but en fin de rencontre. Mais à y regarder sa carrière, il ne s’agit pas réellement d’une surprise.





Buteur lors de ses premières titularisations !

Aligné d’entrée de jeu avec le PSG aux côtés De Cavani et Di Maria, l’ancien joueur du FC Barcelone a démontré tout son potentiel, touchant 128 ballons contre l’En Avant Guingamp. Très actif sur le flanc gauche de l’attaque parisienne, Neymar a délivré une passe décisive pour Cavani et a aussi inscrit son premier but pour sa première titularisation avec le PSG.

Un excellent début pour la star brésilienne. Mais chez lui, il s’agit de quelque chose d’habituel. Avec Santos, le 15 mars 2009, pour sa première titularisation, il inscrit son premier but de la tête contre Mogi Morim. Il récidive lors de sa première sélection avec le Brésil. Après 28 minutes de jeu, Neymar marque encore de la tête son premier but avec la Seleçao contre les Etats-Unis à seulement 18 ans.









Remplaçant et buteur pour sa première réalisation avec le Barça

Petite exception avec le FC Barcelone : ce n’est pas lors de sa première titularisation qu’il inscrit son premier but. A vrai dire, sa première apparition avec les Catalans s'était soldée par un succès 7-0 en championnat contre Levante, mais il n'avait pas marqué, se contentant de quelques minutes pour sa première apparition sous le maillot blaugrana. Son premier but est intervenu trois jours plus tard. Lors du match aller de la Supercoupe d’Espagne, le Brésilien marque de la tête une nouvelle fois sur un centre de Dani Alves contre l’Atletico Madrid. Il fallait donc s’attendre à une première réussie avec le Paris Saint-Germain.

Neymar ne s’est pas manqué, et bien servi par Edinson Cavani a inscrit le dernier but de la victoire parisienne (0-3), mais du pied cette fois. Un début idéal qui en rappelle un autre. Le 5 septembre 2014, il porte pour la première fois le brassard de capitaine de sa sélection. Vous aurez évidemment deviné la conclusion, Neymar marque l’unique but du match contre la Colombie. Décidément, le nouvel attaquant du PSG sait soigner ses débuts.





