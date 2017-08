Ligue 1: Neymar pourra faire sa première avec le PSG contre Guingamp !

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Enfin ! Après des jours d’attente, Neymar est enfin autorisé à porter les couleurs du PSG. Officiellement transféré le 3 août, le Brésilien n’avait pu jouer le 5 face à Amiens au Parc des Princes (2-0) car la Fédération française de football n’avait pas reçu le certificat international de transfert.





Le Barça a été payé, le certificat a été envoyé



Ce document indispensable n’avait pas été reçu à temps pour que la recrue soit alignée contre le promu amiénois. La Fédération espagnole et le FC Barcelone se renvoyaient la responsabilité de ce contretemps. En fait, le Barça attendait de recevoir les 222 millions d’euros du transfert du joueur.



Et la situation s’est débloquée ce vendredi 11 août : comme l’a tweeté la FFF, le CIT a été envoyé par son homologue espagnole, signe que le FC Barcelone a reçu le paiement du PSG. Neymar sera donc dans le groupe parisien en déplacement à Guingamp dimanche, en clôture de la 2e journée du championnat du France.

Guingamp attend Neymar et se rappelle de Ronaldinho… et du fameux match de 2003



Le stade du Roudourou sera donc, sauf surprise, le théâtre du premier match de Neymar sous le maillot de Paris. Unai Emery, l’entraîneur parisien, a d’ailleurs assuré en conférence de presse que si le Brésilien est bien là, "il sera certainement prêt à disputer tout le match". L’En Avant de Guingamp a réagi à la nouvelle avec son humour habituel sur Twitter, feignant l’épouvante à l’idée de devoir affronter le joueur le plus cher du monde.







Mais pas question pour les Bretons de s’avouer vaincus d’avance. Bien au contraire même. Ce 11 août marque un petit anniversaire pour le PSG : il y a 16 ans, Ronaldinho disputait son premier match au Parc des Princes. Le compte Twitter de l’EAG a "fêté" l’événement en postant une photo du Brésilien le visage déconfit face à Didier Drogba. Le club des Côtes d’Armor en a rajouté une couche en s’adressant au PSG : "On espère que Neymar marque le même but pour vous… Mais l’important c’est le score final ! A dimanche."



La référence est claire (et la photo de la feuille de match le confirme). Le 22 février 2003, au Roudourou, Ronaldinho avait inscrit un but d’anthologie en dribblant 5 joueurs et en battant Ronan Le Crom… mais le PSG, après avoir mené 0-2, s’était fait remonté par des Guingamps survoltés (3-2). Didier Drogba, auteur d’un doublé, avait marqué le but de la victoire à la 89e. L’En Avant de Guingamp aimerait sans doute un scénario similaire… et nul doute que Neymar en espère un bien différent !

