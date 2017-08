Ligue 1 : Nice lance (enfin) sa saison, les Verts de Saint-Etienne ne s'arrêtent plus

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Vainqueur face à Guingamp, Nice a parfaitement préparé la réception de Naples pour le barrage retour de Ligue des Champions. Les Verts de Saint-Etienne, eux, ne s'arrêtent plus.



Nice lance sa saison

Il était temps penseront les supporters. Mais toujours est-il que l'OGC Nice vient bel et bien de lancer sa saison après trois revers de rang, dont deux en Championnat. A l'occasion de la réception de Guingamp à l'Allianz Riviera, les Aiglons ont mis un peu de temps à forcer le verrou face à des adversaires pourtant impuissants. C'est Pléa qui a ouvert la voie vers le succès juste avant la mi-temps (45e), laissant l'honneur à Walter de terminer le boulot peu après la pause (47e). En gérant parfaitement ces deux moments importants d'un match, les hommes de Lucien Favre ont débloqué leur compteur en Ligue 1. Wesley Sneijder a joué plus de 80 minutes pour se (re)mettre dans le bain tranquillement tandis que Balotelli a fait son entrée en jeu pour une petite demi-heure. Maintenant les regards sont rivés sur le barrage retour face à Naples, avec un exploit à aller chercher après la défaite 2 à 0.





Saint-Etienne ne s'arrête plus

Mais où s'arrêtera l'ASSE ? Peut-être à trois victoires de rang mais la performance souligne un très bon début de saison pour les Verts d'Oscar Garcia. Leur victime du jour se prénomme Amiens, promu qui a notamment craqué sur deux pénaltys, inscrits par Bamba (13e) et Dabo (40e). Le deuxième tireur s'est même permis d'améliorer ses statistiques en marquant un deuxième but (66e). A l'arrivée, voilà Saint-Etienne avec 9 points soit autant que l'AS Monaco. A noter que quand les Verts démarrent comme ça, ils terminent systématiquement champions d'automne. On fera le point dans quelques mois.





Nantes s'en sort miraculeusement