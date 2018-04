Ligue 1 : Nice ne lâche pas, Guingamp se relance face à Bordeaux, Saint-Etienne confirme à Nantes

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Beaucoup de victoires à l'extérieur à l'issue du multiplex de la 31e journée de Ligue 1. On retiendra notamment celle de Saint-Etienne sur la pelouse de Nantes.





Guingamp-Bordeaux : 2-1

Les Girondins ne vont pas mieux et la trêve internationale n'a pas eu l'effet escompté. En refusant de jouer face à l'En Avant, les hommes de Gustavo ont donné le bâton pour se faire battre. Ils auraient pu égaliser en toute fin de match après la réduction du score de Malcom, qui s'est racheté de son penalty manqué (80e). Mais c'était trop tard. Grenier (55e) et Diallo (59e) ont récompensé les efforts de leur équipe, qui est en train de consolider son maintien. Sixième match de rang sans victoire pour les Girondins.



Troyes-Nice : 0-2

Nice ne lâchera rien dans la course à l'Europe. Et les Aiglons l'ont prouvé en faisant le boulot sur la pelouse de Troyes. Auteur d'un doublé (16e, 83e), Alassane Pléa permet au Gym d'empocher une troisième victoire en quatre matches et de compter le même nombre de points que Montpellier et Rennes (les Bretons comptent un match en moins).





Nantes-Saint-Etienne : 0-3

L'Europe ? Saint-Etienne peut bel et bien toujours y croire. Surtout après son écrasante victoire sur la pelouse de Nantes, un concurrent direct dans la course qui perd très gros dans cette affaire. Debuchy, qui confirme le retour à son meilleur niveau avec un nouveau but (18e), et un doublé de Cabella (54e, 63e) ont enfoncé les Canaris. Ces derniers ne comptent plus que deux points d'avance sur… les Verts.





Caen-Montpellier : 1-3

D'autant que Montpellier ne s'est pas fait prier pour aller s'imposer à Caen après une série de matches nuls. Les Pailladins prennent provisoirement la cinquième place en s'imposant dans le stade Michel d'Ornano grâce à Sio (21e, 53e) et Skhiri (23e). Santini a réduit le score en fin de rencontre (87e). Caen n'a que six points d'avance sur le barragiste.





Lille-Amiens : 0-1

Voilà une défaite qui va faire très mal aux joueurs du LOSC, face à un concurrent direct pour le maintien. Ce match à ne pas perdre, les hommes de Christophe Galter l'ont laissé filer à cause d'un seul but signé Mendoza. Pendant que les Picards se donnent un peu d'air, les Dogues, 19e, s'enfoncent un peu plus dans la zone rouge…





Strasbourg-Metz : 2-2

Il s'en est passé des choses dans le choc de la peur entre Strasbourg et Metz. Mais aucun vainqueur à l'arrivée. Les Alsaciens avaient pris l'avantage par l'intermédiaire de Bahoken (17e) avant que Rivière, sur penalty (24e), puis Mollet (46e) ne remettent les Messins devant au tableau d'affichage. C'était sans compter Seka, qui a empêché le derby alsacien de se terminer sur une victoire adverse (79e). A noter les expulsions de Ndour et Selimovic.