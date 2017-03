Ligue 1 - Les nouveaux maillots de l'OM ont fuité

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Les futurs maillots de l'OM ont déjà fuité. Le très bien informé site Footyheadlines, spécialisé dans les leaks concernant les maillots de football, a dévoilé ce à quoi devraient ressembler les maillots domicile, extérieur et third (le troisième maillot) de l'Olympique de Marseille pour la saison 2017/2018.

Maillot domicile : Adidas fait dans le classique

Pas de surprise majeure pour le maillot domicile : celui-ci devrait être blanc avec les traditionnelles bandes bleues sur les épaules. Le short et les bas seront également à dominante blanche et bleue.















Le maillot extérieur : Egalement du classique

Footyheadlines n'a dévoilé qu'une image de ce maillot extérieur. Mais il devrait bien être à dominante bleu ciel avec des notions de blanc. Le short et les bas devraient récupérer un bleu plus foncé.













Le maillot third : Place au violet foncé

C'est la grande nouveauté de la part d'Adidas qui a imaginé un maillot à dominante violet très foncé, muni d'un petit col moderne à fausse ouverture. Haut, short et bas auront la même couleur avec des notions de blanc sur les bandes de la marque aux trois bandes (qui seront sur les flancs, comme les maillots domicile de cette saison 2016/2017). Le logo de ce maillot fera référence au premier logo du club utilisé entre 1899 et 1935.













Un nouveau sponsor maillot pour 2018

L'OM s'apprête à tourner la page Adidas. Partenaire historique de l'OM depuis 1974 - hormis une pause Reebok et Mizuno - la marque allemande a annoncé le 13 mars dernier qu'elle ne restera pas le sponsor maillot du club phocéen au-delà de 2018, date de la fin de son contrat.

Marseille, qui devra également dénicher un nouveau sponsor maillot après l'arrêt du contrat avec InterSport, devrait s'engager avec Puma (qui sponsorise Arsenal et le Borussia Dortmund) ou l'équipementier américain Under Armour, sponsor de Tottenham, Colo-Colo, Cruz Azul en football (ainsi que d'Andy Murray, Jordan Spieth, Cam Newton, Tom Brady, Lindsey Vonn et Memphis Depay).





Sources photos : Footyheadlines.com













