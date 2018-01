Ligue 1 - OL / Grégory Coupet succède à Joël Bats comme entraîneur des gardiens

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

A Lyon, une légende en remplace une autre

L'OL tourne la page Joël Bats. Le club rhodanien a officialisé, mercredi, l'arrivée de Grégory Coupet comme nouvel entraîneur des gardiens de son équipe première.

L'ancien international français, également joueur historique de l'OL où il a évolué entre 1997 et 2008, va prendre la succession d'un certain Joël Bats, qui officiait à ce poste depuis 2000. Revenu au club en 2016 pour préparer ses diplômes d'entraîneur, il officiait comme entraîneur des gardiens de l'équipe réserve. Il a fait ses débuts sur le terrain le week-end dernier à l'occasion de la rencontre entre l'AS Nancy et l'OL (2-3), dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de France.

Bats, qui a décidé de partir avec Rémi Garce à l'Impact de Montréal, avait d'ailleurs eu Coupet sous ses ordre pendant huit années. Annoncée en décembre, la passation de pouvoir est désormais une réalité.













Coupet : "J'ai la même sensibilité que Bats"

"J’ai toqué la porte de la maison et cela s’est fait simplement. Les choses se sont faites naturellement et de prolonger l'aventure à l’Olympique Lyonnais est une chose forte pour moi. Je crois au destin et poursuivre à l'OL est quelque chose de fort pour moi."

"Je vais continuer ce travail d'accompagnement que faisait Jo (Joël Bats). Je pense que j'ai à peu près la même sensibilité que lui. Je vais sans doute faire des erreurs de jeune entraîneur mais je vais essayer d'apporter mon enthousiasme."

"Pour Antho (Anthony Lopes, ndlr), j’aimerais prolonger son état de forme actuel. L’objectif c’est aussi qu’il devienne numéro 1 avec le Portugal. Ce poste c'est d’abord un travail d’accompagnement. Je vais apporter mon enthousiasme, mettre beaucoup de vie dans les séances."

"J'ai besoin que les entraînements soient interactifs, que mes gardiens répondent à ma folie. J'aime que mes gardiens s'investissent. Mes entraînements doivent être interactifs. J'attends une participation des gardiens. Je vais profiter de ce que Jo a déjà mis en place. C'est une équipe dans l'équipe."













Génésio : "On a gagné du temps en faisant confiance à Greg"

"Le club a toujours eu la volonté de faire revenir les anciens joueurs dans le staff pro ou dans le staff des jeunes. Cette stratégie est l'une des grandes raisons de la réussite du club."



"Changer un membre du staff en cours de saison peut être perturbant mais avec Greg, qui connaît le club et les joueurs, c'est forcément plus simple. On a gagné du temps en faisant confiance à Greg."