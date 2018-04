Ligue 1 / OM : Sakai indisponible trois semaines après sa blessure au genou (Officiel)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

L'OM perd Sakai au pire des moments

C’est la tuile pour Hiroki Sakai. Alors qu’il vivait le meilleur moment de sa carrière sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, le défenseur va manquer au minimum les trois prochaines semaines de compétition après sa blessure au genou gauche survenue lors de la rencontre de Ligue face au LOSC (5-1), samedi dernier.





Victime d’une "entorse du ligament collatéral médial du genou gauche", selon le communiqué médical sorti par l’OM, lundi après-midi, l’international japonais pourrait au pire des cas manquer la fin de saison. L'OM ne précise rien à ce sujet.





Une première information et non des moindres : Sakai manquera les deux rencontres de la demi-finale de Ligue Europa face au FC Salzburg. L’OM recevra le club autrichien, jeudi prochain, au Vélodrome, avant de se déplacer en Autriche la semaine prochaine. Polyvalent, irréprochable dans son approche des rencontres, le latéral, devenu un des cadres en puissance du groupe marseillais, va constituer une grosse perte pour Rudi Garcia dans un moment charnière de la saison.





Si on en croit le calendrier de récupération, Sakai pourrait effectuer un éventuel retour sur les terrains lors de la semaine du 14 au 20 mai. Une semaine qui correspond à celle de la 38e et dernière journée de Ligue 1. En lutte directe avec l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais pour le podium, l’OM pourrait éventuellement récupérer son soldat pour le bout du sprint final.