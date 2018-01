Qui peut donc arrêter l'Olympique lyonnais ?

Par jkobana | Ecrit pour TF1 |

Tombeur de l’AS Monaco en Coupe de France (2-3), les Rhodaniens continuent leur début d’année tonitruant. L'OL est l’équipe en forme de 2018 et rien ne semble pouvoir les arrêter.

Finalement seulement 8 points séparent le PSG de l’Olympique lyonnais en tête du classement du Ligue 1. Et comme les Parisiens, les Lyonnais ne se sont inclinés qu’à deux reprises en championnat. Autrement dit sans un début de saison un peu compliqué (4 nuls et 1 défaite lors des 7 premières journées) les hommes de Genesio seraient de plus sérieux candidats au titre.





Seulement 4 défaites toutes compétitions confondues

Presque sans faire de bruit, Lyon est l’une des meilleures équipes européennes de la saison. Toutes compétitions confondues, l’OL ne s’est incliné que 4 fois, dont 2 en championnat (2-0 contre le PSG, 1-2 contre Lille) auxquelles il faut rajouter l’élimination en Coupe de la Ligue contre Montpellier en décembre (4-1) et un revers en Ligue Europa également en fin d’année contre l’Atalanta (1-0). Autrement, rien ne semble arrêter les Rhodaniens. A titre de comparaison, toutes compétitions confondues, le PSG n'a connu la défaite que 3 fois cette saison, tout comme le Bayern et le FC Barcelone, alors que Manchester City ne s'est incliné que 2 fois. Ce sont les seules formations qui font mieux que l'OL depuis cet été.

2018 est sur un tempo encore plus impressionnant. Lors des 5 matches joués les hommes de Genesio n’ont pas encore connu la défaite avec deux succès et un nul en Ligue 1 dont notamment les trois points pris contre le PSG avant de battre l’AS Monaco en 1/16 de finale de la Coupe de France.













Le droit de rêver en 2018 ?

Hasard du calendrier, les Lyonnais auront l’occasion de confirmer contre les Champions de France le 4 février lors de la 24ème journée. A l’aller, Diaz et Fekir (doublé) étaient venus à bout des champions de France déjà sur le même score (3-2). Et c’est là le point fort de Lyon : son attaque est redoutable : Fékir (16 buts) Mariano (13) et Memphis Depay (9) portent Lyon depuis le début de saison.

Il ne faut pas oublier Aouar (4 réalisations), véritable révélation de cette saison à seulement 19 ans. Avec des joueurs comme Traoré (3 buts) ou Cornet (2 buts) devant mais aussi Anthony Lopes dans les buts, Marcelo et Tete derrière notamment, Lyon semble très bien armé pour 2018. Et il n’y a que 8 points qui le séparent du PSG… Sans oublier qu’avec l’expérience acquise en Ligue Europa l’an dernier (éliminé en demi-finale par l’Ajax Amsterdam) il n’est pas impossible de rêver à un parcours au moins aussi beau cette saison en Coupe d'Europe.

